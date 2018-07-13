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Kazakhstan Bar Association: Решения казахстанских судов остаются непредсказуемыми для инвесторов

13.07.2018 11:50   926   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Иностранные инвесторы по-прежнему относятся с опаской к перспективам разрешения своих возможных разногласий в судах республики, заявила 13 июля председатель управляющего совета Коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association (КазБар) Айгуль Кенжебаева.

«Все еще плохо обстоят дела с предсказуемостью судебных решений. Инвесторы часто спрашивают нас: «А что на это скажет казахстанский суд?» - и, к сожалению, мы не всегда можем ответить на этот вопрос», - сказала А. Кенжебаева на расширенном заседании судей республики по итогам первого полугодия.

Она пояснила, что, хотя база судебных решений находится в открытом доступе, контекстный поиск по тому или иному решению в ней практически невозможен.

«Верховный суд проделал огромную работу по цифровизации, но потребности растут и здесь еще предстоит много работы», - отметила представительница КазБар.

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Помимо этого, она обратила внимание руководства ВС на необходимость беспристрастности судов и изживание попыток в любом случае занять сторону государства в спорах с бизнесом, как с отечественным, так и с иностранным.

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«Суды должны понимать, что интересы государства состоят не в том, чтобы получить через суд какие-то суммы в бюджет, а в том, чтобы добросовестные предприниматели знали, что получат защиту в суде и работали по закону. Суды также должны понимать, что по результатам рассмотрения дела в судах Казахстана, иностранные инвесторы могут обратиться в международный арбитраж. И вынесение без достаточных оснований решений судами, казалось бы, в пользу государства может обернуться большими убытками для государства», - подчеркнула Кенжебаева.

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По ее мнению, судебным органам республики стоит взять на вооружение пример Международного финансового центра «Астана», где создан «used committee» - «комитет пользователей».

«Это площадка для совместного обсуждения судьями и практикующими юристами вопросов деятельности суда, и что нужно сторонам, которые приходят в этот суд. И почему бы у нас при Верховном суде и при других судах не создать такие дискуссионные площадки, где представители сторон, юристы, адвокаты могли бы обсуждать какие-то общие вопросы», - заключила председатель управляющего совета Коллегии коммерческих юристов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

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