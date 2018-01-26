КазФинТех ответил на критику депутатов по онлайн-займам

В Казахстанской ассоциации ФинТех подробно прокомментировали вопросы депутата Сената РК Сергея Ершова на предмет законности деятельности рынка онлайн-кредитования. По его словам, с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы, Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) обратилась в Комитет по социально-культурному развитию, науки Сената. Однако в АФК данную информацию опровергли.

«Ассоциация финансистов Казахстана не выступает против онлайн-кредитования и не обращалась с инициативой проверки компаний, выдающих онлайн-займы», - сообщается в официальном ответе АФК.

Более того, в прошлом году АФК и Казахстанская ассоциация ФинТех инициировали обсуждение совместно с Национальным банком РК касательно возможности проработки регулирования рынка онлайн-кредитования.

«Почему к рынку возникли вопросы? - комментирует исполнительный директор Казахстанской Ассоциации ФинТех Ерлан Смайлов - Тут есть несколько причин. Рынок онлайн-кредитования пока не регулируется никакими специальными законами, только Гражданским кодексом, и рано или поздно такие вопросы должны были прозвучать. Дело в том, что на рынке действуют как добросовестные «белые» игроки, так и недобросовестные – «черные» и «серые» кредиторы и именно их деятельность вызывает основную массу вопросов. Мы, как ответственные участники рынка, безусловно, разделяем позицию сенатора Сергей Ершова в части необходимости защиты населения страны от недобросовестных, серых, черных, криминальных ростовщиков. Но при этом важно объективно понимать ситуацию и разделять законопослушные легально работающие компании от нелегального долгового рынка и недобросовестных фирм и дельцов. Если сейчас клеймить весь рынок в целом, то можно с водой выплеснуть и ребенка, и из-за действий недобросовестных игроков пострадает добросовестный бизнес, который предоставляет гражданам востребованный ими продукт, защищает их права, создает рабочие места и платит налоги в казну», - сказал эксперт.

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КазФинТех предоставила подробные комментарии по заявлениям депутата сената:

Сергей Ершов: «В последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением, как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению от 700 до 1 000% годовых. Данные займы не ограничены по процентным ставкам, размерам штрафов и пени».

Комментарий КазФинТех: «Компании, предоставляющие онлайн-займы, выдают так называемые «займы до зарплаты», то есть на короткий срок. Средняя сумма займа – 37 000 тенге, средний срок кредита – 23 дня (данные ПКБ за 9 мес. 2017 года). Это даже не месяц, соответственно, о годовых займах речи не идет. Поэтому применять к рынку понятие годовых процентов – некорректно, речь идет о дневной ставке», - поясняют в Ассоциации.

При этом дневная ставка составляет 1-2% в день. Значение ставки продиктовано экономической моделью рынка: организация небольшого кредита на малый срок для компании стоит столько же, сколько для банков организация кредитов на миллионы и месяцы. Также свою стоимость имеют деньги, привлекаемые компаниями.

Сергей Ершов: «Данные займы не ограничены по процентным ставкам, размерам штрафов и пени».

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Комментарий КазФинТех: Компании, составляющие порядка 10% рынка онлайн-кредитования, не входят в Ассоциацию КазФинТех и не придерживаются ее отраслевых ограничений. Но компании-члены Ассоциации (а это 90% рынка) придерживаются стандартов, которые ограничивают и ставку, и штрафы, и пени. У членов Ассоциации имеется собственная Дорожная карта развития, которая предполагает дальнейшую работу по принятию ограничительных мер для субъектов рынка.

Соблюдая приоритет защиты потребителя, с 1 января 2018 года компании-члены Ассоциации Казфинтех ограничили требования по просроченным займам коэффициентом в 3,5 тела основного долга. Т.е. если потребитель взял кредит в 10 000 тенге, не смог вовремя погасить и ушел на просрочку, то максимальные начисления и требования к нему по кредиту составят основной долг в размере тех же 10 000 тенге плюс 250% - т.е. 35 000 тенге и более этой суммы к нему требований не будет.

Сергей Ершов: «Идентификация клиента осуществляется поверхностно. Кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он не находился: в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, или под принуждением».

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Комментарий КазФинТех: Онлайн-компании не выдают займы всем подряд, тем более лицам в неадекватном состоянии. Из 10 обратившихся за кредитом заем получают порядка 2-3 человек. Сервисы действительно стремятся к простоте и удобству для своего потребителя. Это законно на основании статьи 152 ГК РК – договор, заключенный в интернете приравнивается к письменному договору.

Сергей Ершов: «То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования. И их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными органами».

Комментарий КазФинТех: Рынок не регулируется, но он абсолютно легален. Правовыми рамками для деятельности компаний служат статьи Гражданского Кодекса (в части: статьи 2 (свобода договора), статьи 715 (договор займа), статьи 718 (вознаграждение по займу), статьи 716 (форма договора займа), статьи 722 (возврат предмета займа), статьи 152 (письменная форма сделки).

Поэтому, очевидно, нельзя сказать, что рынок находится вне законодательного регулирования, иначе он не смог бы функционировать и развиваться в течение почти четырех лет (первый онлайн-заем был выдан в Казахстане в 2014 году).

Кроме того, компании, которые хотят работать на цивилизованном рынке, добровольно и дополнительно ограничили себя еще и отраслевыми стандартами, разработанными и принятыми в рамках Ассоциации КазФинТех.

«В январе 2018 года Ассоциация обратилась к Национальному банку с предложением ввести регулирование рынка в целях его дальнейшей стабилизации и институционализации, то есть рынок нацелен занять долгосрочные позиции в финансовой системе и стать одним из ее регулируемых институтов», - комментирует КазФинТех.

«Мы понимаем, что рынок онлайн-кредитования новый, растущий, вопросы и проблемы возникают и их надо последовательно решать. Не все сразу получается, но мы это делаем.

В целом, о восприятии населением рынка онлайн-кредитования нагляднее всего говорят цифры: если в 2015 году онлайн-кредитов было выдано за сумму 2,5 млрд тенге, то в 2017 году прогнозно было выдано свыше 36 млрд тенге. Спрос рождает предложение – динамика роста рынка говорит о том, что продукт востребован десятками и сотнями тысяч казахстанцев, которые пользуются новой цифровой финансовой услугой, решают свои актуальные проблемы и вовремя выполняют свои кредитные обязательства», - резюмировал Смайлов.