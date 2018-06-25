Келимбетов: «Решение по приватизации AirAstana, "Казахтелекома" и "Казатомпрома" будет принято в ближайший год»

В ближайшие 6-12 месяцев будет принято решение о продаже пакетов акций АО «Air Astana, «Казахтелеком» и «Казатомпром», сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов.

«В плане приватизации фонда «Самрук-Казына»: на 2018-2020 годы участвуют такие компании, как: «Air Astana», «Казахтелеком» и «Казатомпром». Это первая волна, которую мы планируем. В ближайшие 6-12 месяцев по ним будет принято соответствующие решение правительством и фондом», - сказал он на пресс-конференции 25 июня.

Ранее сообщалось, что пакеты акций данных компаний могут быть выведены на IPO/SPO или проданы стратегическому инвестору до конца 2018 года.

Кайрат Келимбетов напомнил, что позднее - в 2019-2020 годы планируется продать пакеты акций АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Казахстан темир жолы».

«Вы знаете, что общая рыночная капитализация компаний, которые будут приватизированы в целом в Казахстане, свыше 25 млрд долларов, то есть мы ожидаем большой приток ликвидности на нашу платформу. Большие инвестиции придут через привлечение международных инвесторов к долговому внутреннему рынку министерства финансов», - сказал он.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН