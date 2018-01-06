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Кинокомпанию Вайнштейна могут продать за $500 млн

06.01.2018 17:16   1177   0

Американская продюсерская кинокомпания Weinstein Company, сооснователем которой является Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, может быть продана за менее чем $500 млн.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, по состоянию на конец декабря прошлого года в адрес Weinstein Company поступило около 20 предложений о покупке. После этого владельцы компании и члены ее совета директоров сократили список потенциальных покупателей до шести имен. В их число вошли студия Lions Gate, инвестиционные фирмы Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments, а также инвестгруппа, возглавляемая американской предпринимательницей, экс-главой Управления по делам малого бизнеса США Марией Контрерас-Свит.

Максимальное предложение, с которым выступили потенциальные покупатели, близко к $500 млн, сообщает газета. Половина этой суммы в случае заключения сделки уйдет на погашение задолженности Weinstein Company. Пока ее владельцы не определились, кому именно может быть продана компания.

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В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в их карьерном росте. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого продюсеру пришлось покинуть компанию Weinstein Company, основанную им в 2005 году совместно с его братом Бобом.

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