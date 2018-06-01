Китай инвестирует $200 млн в сельское хозяйство Казахстана

Президент Китайско-казахстанской ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии Кемелхан Абилеков сегодня сообщил журналистам, что Китай в 2018 году инвестирует $200 млн в сельское хозяйство Казахстана.

По словам президента Китайско-казахстанской ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии Кемелхана Абилекова, благодаря данным инвестициям отечественные сельхозтоваропроизводители получат доступ к современным технологиям обработки сырья и новым рынкам сбыта.



«Данные $200 млн будут направлены на создание учебных центров по подготовке сельхозкадров, которые могли бы работать на современных китайских машинах. Также мы продвигаем путем лизинга поставки в Казахстан современных образцов китайской техники. Потому что, к сожалению, в сознании наших отечественных товаропроизводителей укоренилось мнение, что сделано в Китае – это плохо», - рассказал журналистам в ходе круглого стола по реализации программы «Один пояс – один путь» Кемелхан Абилеков.

Спикер отметил, что, посетив неоднократно китайские заводы, он убедился в их высоком уровне. Также он отметил, что проекты затрагивают не только сельхозпереработку, а все сельское хозяйство в целом.

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«$200 млн выделяются в рамках "Один пояс – один путь", и деньги идут из специальных фондов, которые созданы для развития этой программы. Согласование о выделении уже есть. Мы ожидаем этих денег сейчас», - добавил Кемелхан Абилеков.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН