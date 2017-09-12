Количество стартапов в Казахстане превысило 40 тысяч предприятий

За год число стартапов увеличилось на 14,4%, или на 5,1 тысячу единиц. На начало сентября текущего года количество таких предприятий превысило 40 тысяч - это самый высокий показатель числа стартапов за последние 10 лет.

Увеличение числа участников экономического процесса - признак восстановления ожиданий казахстанцев дальнейшего роста национальной экономики. Напомним, что по итогам 1 полугодия 2017 года ВВП РК вырос на 4,2%.

Период роста входа на рынок новых участников совпал со временем сокращения количества простаивающих предприятий. За год число временно неактивных предприятий сократилось на 6,1%, или на 4,2 тысячи единиц. На начало сентября их число насчитывало 65,4 тысячи.

Таким образом, на текущий момент на каждые 4 новых предприятия приходится по 7 временно приостановивших свою деятельность. Это соотношение меньше, чем было год назад, но все еще далеко от уровней 2007 года, когда на 4 новых предприятия приходилось по 5 неактивных.

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Традиционно, наиболее активно число новых участников растет в сфере торговли - за год их стало на 24,7%, или на 2,3 тысячи предприятий больше.

Неожиданно в этом году повысился интерес казахстанцев к сельскому хозяйству - количество новых предприятий в отрасли за год увеличилось в 2 раза, или на 1,3 тысячу субъектов.

Сфера оказания прочих услуг в этом году не в таком фаворе, число хозяйствующих субъектов здесь стало больше на 12,4%, или менее чем на 1 тысячу предприятий.

Примечательно - рост числа новых предприятий зафиксирован со всех отраслях экономики, кроме строительства, обрабатывающей промышленности и госуправления и обороны. Потенциальные учредители стартапов скептически оценивают перспективы роста в строительстве и не заходят на этот рынок - число новых организаций в отрасли сократилось на 9,3%, или на 484 предприятия. Аналогичная ситуация и с обрабатывающей промышленностью - новых компаний за год стало на 11,8%, или на 211 единиц меньше.

Напомним, определенную поддержку бизнес-амбициям казахстанцев в этом году оказывает Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.

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В рамках данной программы гражданам РК на селе или в городе предоставляется возможность получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса.

Кроме того, глава государства дал правительству поручение совместно с национальной палатой предпринимателей "Атамекен" принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса.