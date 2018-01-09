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Коллекторские компании попросили Нацбанк ограничить выезд должников за рубеж

09.01.2018 19:26   2084   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Представители коллекторских компаний озвучили в Национальном Банке Казахстана предложения по улучшению своей работы. Сегодня прошло совещание представителей регулятора, коллекторских контор и общественных организаций.

3 декабря 2017 года завершился переходный период, в течение которого коллекторы обязаны были пройти перерегистрацию в органах юстиции и НБ РК. На эту процедуру представители рынка получили от регулятора 6 месяцев.

«В Национальном Банке прошли регистрацию всего 60 коллекторских агентств, из них наибольшее количество зарегистрировано в Алматы - 34 компании. Список открыт, и все новые коллекторские агентства мы будем регистрировать, но если кто-то из коллекторов не подал документы, то эти конторы обязаны прекратить свою деятельность», - начал встречу начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев.

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Он подробно перечислил новые требования к коллекторам. Среди них, запрет на агрессивное поведение менеджеров этих агентств, распространение информации о должниках.

«Даже если раньше должники заключали договор с банком, который разрешал сообщать об их долгах семье или коллегам, то теперь закон категорически запрещает это делать», - подчеркнул топ-менеджер Нацбанка.

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Коллекторам также запрещено посягаться на жизнь и здоровье должников, беспокоить их в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

«Мы будем отслеживать информацию в СМИ и социальных сетях. Мы не можем вести следствие, так как это прерогатива МВД. Но, мы можем воздействовать на вас в правовом поле – это штрафы, предписания, суд», - пояснил Александр Терентьев.

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«Простите, но Вы нас лишаете всех мер воздействия на злостных должников. Теперь никто не будет платить долги. Тогда мы просим Национальный Банк Казахстана дать нам возможность водить запреты на выезд злостных должников за рубеж, на арест их счетов», - заявили представители коллекторские компаний.

Представители Нацбанка, в свою очередь, сообщили, что такой нормы нет в Законе РК «О коллекторской деятельности».

«Мы готовы к переговорам и готовы вносить свои предложения по улучшению закона, так как Нацбанк всегда поддерживает позицию о том, что должники должны платить по счетам», - отметил глава Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций.

Для решения правовых проблем, а также для разъяснения требований регулятора при Нацбанке создана рабочая группа. Ее возглавляют представители общественных организаций. Первая встреча рабочий группы состоится в феврале.

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Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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