Валюта нал
USD 336.00 336.50
RUB 5.71 5.74
EUR 396.00 396.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Комитет госдоходов ищет хозяина квартиры в Париже

22.12.2017 20:00   4190   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Председатель Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев сообщил в пятницу, что его ведомство направило запрос французским фискалам относительно предположительной покупки гражданином Казахстана квартиры в Париже за 65 млн евро. 

В середине ноября в казахстанских СМИ прошла информация о том, что, якобы, кто-то из представителей казахстанского правительства приобрел в дорогостоящем районе столицы Франции вблизи Елисейских полей квартиру за 65 млн евро. Бывший тогда еще генеральным прокурором Казахстана  Жакип Асанов посоветовал журналистам дождаться проверки со стороны КГД относительно правдивости слухов об этой покупке, а также происхождения денег, на которые она была совершена, если эти слухи окажутся правдой. 

В пятницу, 22 декабря глава комитета государственных доходов рассказал о ходе проверки этой информации. 

В Актюбинской области 24 компании могут лишиться контрактов на недропользование...
24 компании, систематически не выполняющие свои обязательства, могут лишиться контрактов на недропользование в Актюбинской области. С начала года уже ...

«Мы сделали запрос нашим коллегам во Францию, в этом запросе указали: хотим понять, кто купил, какой гражданин, - сказал г-н Тенгебаев. - Исходя из данных, которые нам представят, мы будем решать, продолжать ли работу. Может быть, этот человек представлял даже декларацию: у нас очень много людей, более тысячи человек, которые имеют очень большие суммы денег, и они задекларировали эти суммы. Окажется так, что один из этих людей купил эту квартиру и у него на это деньги были, конечно, у нас к нему претензий не будет», - пояснил он. 

В Актюбинской области 24 компании могут лишиться контрактов на недропользование

Материалы по теме

В Актюбинской области 24 компании могут лишиться контрактов на недропользование

В Казахстане могут установить стандарты оценочной деятельности

В Астане будут проверять качество угля

Жилстройсбербанк перевыполнил план на 141%

Депутаты просят покончить с пиратством в информационной системе

«Но если у нас будут определенные вопросы по источнику происхождения этих денег, то тогда, конечно, мы эти вопросы будем задавать после получения той информации, которая придет от наших французских коллег», - уточнил он.

И заметил, что, поскольку запрос сделан по дипломатическим каналам через МИД, то он «будет исполняться не так быстро». «Как только мы получим информацию, мы  обязательно до вас ее доведем», - пообещал глава КГД журналистам на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

Отметим, что через пару недель после того, как в прессе появилось сообщение об этой гипотетической «покупке», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от правительства разработать законодательные изменения, затрудняющие вывод капитала из Казахстана за рубеж. 

И хотя президент страны приводил в основном в качестве примера средства национальных компаний и хозсубъектов, хранящиеся за рубежом, имущества физлиц за границей он также коснулся. 

«Хватит баловаться, заигрались: накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но не забывайте, что это все дала вам страна. Если премьер-министр не разберется, я сам разберусь», - сказал Нурсултан Назарбаев 6 декабря этого года в ходе общенационального телемоста, посвященного открытию новых индустриальных производств в стране.  

В Казахстане могут установить стандарты оценочной деятельности

Тенгебаев же 22 декабря также сообщил о том, что КГД повысил собираемость средств в бюджет, несмотря на кратное снижение проверок бизнеса. 

«Мы сосредоточили свое внимание на совершенствовании системы управления рисками и переносе акцента на дистанционный мониторинг субъектов бизнеса с использованием сведений из наших информационных систем, - напомнил глава фискального ведомства. - В результате мы практически вполовину сократили количество проводимых проверок - в прошлом году за 11 месяцев нами было проведено 72 тысячи проверок, в этом году эта цифра составила 37 тысяч», - добавил он. 

При этом проведенные налоговые проверки позволили доначислить в бюджет 87,6 млрд тенге, что больше аналогичных поступлений в прошлом году на 35 %. Глава КГД отметил также общий рост доходов в государственную казну: по его данным, комитет госдоходов обеспечил поступление в госбюджет за 11 месяцев этого года 6-ти триллионов 31 млрд тенге, что составило 101% к прогнозному плану. В сравнении же с аналогичным периодом 2016 года, прирост составил 8,4%, или 466 млрд тенге. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    79

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    84

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    97

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    65

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    125

Цифра дня
306
млрд долларов США
составила сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году
Цитата дня
Наша страна с каждым годом становится все краше, уверенно идет к новым вершинам, строит для вас прекрасное будущее. Вам выпало огромное счастье расти в такое время - все пути для вас открыты, все ваши мечты сбудутся. Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он принесет самое лучшее
Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное