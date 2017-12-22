Комитет госдоходов ищет хозяина квартиры в Париже

Председатель Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев сообщил в пятницу, что его ведомство направило запрос французским фискалам относительно предположительной покупки гражданином Казахстана квартиры в Париже за 65 млн евро.

В середине ноября в казахстанских СМИ прошла информация о том, что, якобы, кто-то из представителей казахстанского правительства приобрел в дорогостоящем районе столицы Франции вблизи Елисейских полей квартиру за 65 млн евро. Бывший тогда еще генеральным прокурором Казахстана Жакип Асанов посоветовал журналистам дождаться проверки со стороны КГД относительно правдивости слухов об этой покупке, а также происхождения денег, на которые она была совершена, если эти слухи окажутся правдой.

В пятницу, 22 декабря глава комитета государственных доходов рассказал о ходе проверки этой информации.

«Мы сделали запрос нашим коллегам во Францию, в этом запросе указали: хотим понять, кто купил, какой гражданин, - сказал г-н Тенгебаев. - Исходя из данных, которые нам представят, мы будем решать, продолжать ли работу. Может быть, этот человек представлял даже декларацию: у нас очень много людей, более тысячи человек, которые имеют очень большие суммы денег, и они задекларировали эти суммы. Окажется так, что один из этих людей купил эту квартиру и у него на это деньги были, конечно, у нас к нему претензий не будет», - пояснил он.

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«Но если у нас будут определенные вопросы по источнику происхождения этих денег, то тогда, конечно, мы эти вопросы будем задавать после получения той информации, которая придет от наших французских коллег», - уточнил он.

И заметил, что, поскольку запрос сделан по дипломатическим каналам через МИД, то он «будет исполняться не так быстро». «Как только мы получим информацию, мы обязательно до вас ее доведем», - пообещал глава КГД журналистам на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, что через пару недель после того, как в прессе появилось сообщение об этой гипотетической «покупке», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от правительства разработать законодательные изменения, затрудняющие вывод капитала из Казахстана за рубеж.

И хотя президент страны приводил в основном в качестве примера средства национальных компаний и хозсубъектов, хранящиеся за рубежом, имущества физлиц за границей он также коснулся.

«Хватит баловаться, заигрались: накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но не забывайте, что это все дала вам страна. Если премьер-министр не разберется, я сам разберусь», - сказал Нурсултан Назарбаев 6 декабря этого года в ходе общенационального телемоста, посвященного открытию новых индустриальных производств в стране.

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Тенгебаев же 22 декабря также сообщил о том, что КГД повысил собираемость средств в бюджет, несмотря на кратное снижение проверок бизнеса.

«Мы сосредоточили свое внимание на совершенствовании системы управления рисками и переносе акцента на дистанционный мониторинг субъектов бизнеса с использованием сведений из наших информационных систем, - напомнил глава фискального ведомства. - В результате мы практически вполовину сократили количество проводимых проверок - в прошлом году за 11 месяцев нами было проведено 72 тысячи проверок, в этом году эта цифра составила 37 тысяч», - добавил он.

При этом проведенные налоговые проверки позволили доначислить в бюджет 87,6 млрд тенге, что больше аналогичных поступлений в прошлом году на 35 %. Глава КГД отметил также общий рост доходов в государственную казну: по его данным, комитет госдоходов обеспечил поступление в госбюджет за 11 месяцев этого года 6-ти триллионов 31 млрд тенге, что составило 101% к прогнозному плану. В сравнении же с аналогичным периодом 2016 года, прирост составил 8,4%, или 466 млрд тенге.