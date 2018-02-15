Комитет госдоходов рапортует о росте возмещаемости ущерба

Возмещаемость ущерба повысилась с 46% до 74%. Из 106 млрд тенге установленного ущерба возмещено 50,6 млрд тенге. С санкции суда арестовано имущество на сумму 27,7 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил и.о. заместителя Управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Ерден Жума.

При этом, по его словам, 72% от числа находившихся в производстве уголовных дел окончены путем направления в суд или прекращения по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба.

В то же время количество уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилось в 6 раз - с 4 204 до 735.

Также за указанный период прошлого года по фактам выписки фиктивных счетов-фактур производством окончено 334 уголовных дел, что на 17 дел больше, чем в 2016 году.

По фактам уклонения от уплаты налогов окончено производством 510 уголовных дел против 395 аналогичного периода 2016 года, что свидетельствует об улучшении качества досудебного расследования.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН