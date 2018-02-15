За 2017 год в Казахстане взыскали штрафов более чем на 1 млрд тенге

Рост количества выявленных нарушений составил 28% по сравнению с 2016 годом (92 254 против 127 252 случаев). Сумма взысканных штрафов составила 1,009 млрд тенге, за год увеличившись на 4%, сообщает пресс-служба МИР РК.

Проверены более 193 тыс. грузовых авто (на 9% больше, чем в 2016 году); свыше 15 тыс. единиц железнодорожного подвижного состава (в 3 раза больше показателя 2016 года); 875 пассажирских поездов (в 3,5 раза больше превышает показатель предыдущего года).

Так, в Казахстане в 2017 году объем перевозок грузов на авто, ЖД и водном транспорте вырос на 129 млн тонн или 3,6%, составив 3,576 млрд тонн. При этом на долю автомобильных перевозок приходится 3,3 млрд тонн грузов, железнодорожных – 272,1 млн тонн, водных – 4,2 млн тонн.

Также отмечается рост транзитных перевозок на 20% или 3,7 млн тонн. Общий объем транзита сложился на уровне 18,1 млн тонн, в том числе автотранспортом - 2,1 млн тонн, ЖД транспортом – 16 млн тонн, водным – менее тонны. Таким образом, все запланированные показатели по объемам перевозок выполнены.

Госслужащие отметили необходимость усиления контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств. С этой целью на 2018 год запланировано принятие закона по вопросам транспорта, в рамках которого будет внедрен автоматизированный контроль на дорогах с указанием четких оснований для остановки автотранспортных средств.

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До конца года планируют довести количество запущенных САИС (специальных автоматизированных измерительных средств весовых параметров автомобилей) до 20 единиц по стране. В 2017 году впервые доля казахстанских перевозчиков на рынке международных перевозок достигла 52%. Для достижения этого органами транспортного контроля были проведены такие меры, как увеличение количества проверенных иностранных автотранспортных средств на 7,3%, погашение 95% уведомлений с внешней границы ЕАЭС и увеличение объема выдачи иностранных разрешений казахстанским перевозчикам на 12,8% по сравнению с 2016 годом.

Отмечается, что в 2018 году планируется сократить количество госуслуг в сфере транспорта с 35 до 14 путем оптимизации бизнес процессов, сокращения срока их оказания и перевода отдельных разрешений исключительно в электронный формат.

Также Комитетом транспорта инициировано создание аналитической системы BI-аналитика, которая в автоматическом режиме будет проводить сбор информации и анализ работы постов транспортного контроля и информировать Комитет о результатах их работы.

В сфере ЖД транспорта требуется принятие кардинальных системных мер. Так, разрабатывается новый закон о ЖД-транспорте, который определяет виды ответственности участников перевозочного процесса, регламентирует их взаимоотношения, вводит стандарты обслуживания пассажиров и другое.

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В 2018 году планируется оптимизировать контроль на водном транспорте. В частности, путем внесения поправок в законодательные акты будет исключен технический надзор за маломерными судами и регламентирован порядок проведения их осмотров, определена периодичность проведения осмотров морских судов не чаще одного раза в полугодие, исключена функция по контролю за страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

С учетом результатов в сфере автомобильного транспорта планируется:

- внедрить предварительную онлайн-регистрацию проезда транспортных средств для международных перевозчиков;

- установить системы автоматизированного взвешивания транспортных средств в движении;

- принять законодательные поправки об основаниях остановки автотранспортных средств, исключить бумажные разрешения.

Фото: Рikabu.ru