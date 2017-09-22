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Кому надо регистрировать ИП, чтобы сдавать в аренду недвижимость?

22.09.2017 21:00   362   0

С 25 сентября в Медеуском районе Алматы начинаются проверки на предмет выявления незаконно используемой в предпринимательской деятельности недвижимости. Об этом сообщили в ДВД города.

«Если во время проверки у хозяина не будет регистрации в налоговых органах в качестве ИП, решением суда недвижимость может быть конфискована», -  отметили в районном управлении.

Однако, на сайте egov.kz  размещена неоднозначная информация о том, кому необходимо вставать на учёт как ИП.

Так, на сайте электронного правительства сообщается, что необязательно быть ИП, чтобы сдавать в аренду недвижимость, а чуть ниже – что на учёт в качестве ИП в органе госдоходов встать физическому лицу всё-таки нужно.

Заместитель руководителя УГД по Медеускому району Куаныш Туменбаев чётко объяснил нормы налогового кодекса РК.

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«Если физическое лицо сдаёт своё имущество в аренду юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под коммерческую деятельность, оно обязано зарегистрироваться в качестве ИП», -  цитирует informburo.kz Куаныша Туменбаева.

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«Если физлицо предоставляет своё имущество другому физическому лицу, у него есть два варианта: зарегистрироваться как ИП и оплачивать налог по ставке 2%; после окончания года до 31 марта следующего года предоставить декларацию по форме 240 и платить налог по ставке 10%», - дополнил он.

Куаныш Туменбаев подчеркнул, что арендодателям выгоднее зарегистрироваться в качестве ИП.

«Но когда мы приходим с проверкой, многие обещают, что сдадут декларацию в следующем году. На деле таких, кто действительно в итоге сдаёт, единицы. Так они просто играют с законом, избегают налогообложения», – пояснил замруководителя УГД по Медеускому району.

Так, по его словам, в первую очередь проверки с 25 сентября коснутся домов и квартир, которые сдают в аренду под коммерческую деятельность и в субаренду.

По его данным, в Медеуском районе Алматы таких очень много: в микрорайоне «Горный гигант», по проспекту Достык, по улице Кыз Жибек коттеджи сдаются под офисы.

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