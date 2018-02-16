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Консультативный совет по криптовалютам предложили создать участники «Криптоконференции-2018»

16.02.2018 13:53   709   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Участники международной «Криптоконференции-2018» обратились к главам правительств и председателям Центральных банков стран-участниц ЕАЭС с заявлением. В документе финансисты нового поколения обратили внимание регуляторов на то, что криптоотрасль до сих пор в ряде государств находится во внеправовом поле.

Итоговый документ содержит две конкретных рекомендации. В частности, участники криптоконференциии выдвинули предложение о создании Консультативного совета, чтобы выработать единую согласованную позицию по разработке, обоснованию и проведению экспертизы законопроектов в области регулирования криптоотрасли.

«К этой работе должны быть привлечены заинтересованные государственные органы, ведомства, представители профильных ассоциаций, ученые и эксперты. (...) В случае принятия решения о создании Консультативного совета вносим предложение по проведению первого заседания Консультативного совета в Алматы, Республика Казахстан», - заявил с трибуны председатель совета Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин.

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Спикер пояснил, что странам ЕАЭС необходимы нормативные документы, касающиеся криптоотрасли.

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«Более того, законодательные акты наших стран должны быть гармонизированы друг с другом и учитывали интересы всех участников рынка. Для наиболее эффективной гармонизации при разработке законопроектов необходимо выработать единую терминологию, закрепить общие требования к использованию и систематизацию понятий, согласовать общие подходы в вопросах регулирования криптоотрасли», - подчеркнул глава Ассоциации блокчейна и криптовалют.

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По словам Есета Бутина, документ позволит защитить и легализовать доходы этого рынка.

«Беларусь уже активно двигается в этом направлении, так как у них уже есть закон. Российская Федерация разрабатывает законодательную базу, и сейчас очень важно в каком виде закон будет внесен в Госдуму. Позиция Казахстана до сих пор не определена, и есть только инициативы отдельных лиц, но нет четкого понимания в какую сторону нам двигаться», - прокомментировал в кулуарах мероприятия документ конференции Есет Бутин.

По его ловам, если регулятор не определится со своей позицией в ближайшее время, то Казахстан рискует в ближайшее время потерять компании, которые работают на этом рынке.

Максат Калимолдаев: «Денег на все задумки ученых не хватит»

«И физические, и юридические лица будут работать в Беларуси и России», - резюмировал спикер.

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Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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