Кулибаев о внедрении ОСМС: "Мне кажется, министерство здравоохранения не готово"

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев призвал правительство и парламент не форсировать вопрос внедрения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования.



«Я не думаю, что сейчас есть необходимость форсировать этот вопрос. Как сейчас предлагается, пусть индивидуальные предприятия, все, кто у нас самозанятые, начнут платить минимальный символический налог для того, чтобы мы почувствовали, сколько людей у нас на связи вообще, кто выпадает у нас из системы и тогда уже потом начинать. Если он платит хотя бы там, условно скажу, тысячу тенге в год, тогда уже мы и в систему ОСМС его включать будем и так далее», - сказал Кулибаев, выступая на встрече с депутатами мажилиса.

Он отметил, что сейчас возрастает нагрузка на фонд оплаты труда. При этом далеко не все люди работают полностью прозрачно. «Мы посмотрели, сколько людей платят пенсионные взносы. Где-то 5-6 из 9 миллионов трудоспособного платят хотя бы раз в год, а 12 месяцев платит всего 1 миллион 400 тысяч», - сказал он.

«Мы говорим о том, что те люди на предприятиях, которые "в белую" работают, платят зарплату, пенсионные отчисления, мы сейчас их еще нагружаем, потому что ОСМС будет платить только этот 1,4 миллион, другие люди не смогут платить. Это мы видим. И, соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда для этих предприятий уже будет около 44%. Это много. Это неконкурентно. Люди начнут уходить в тень, по крайней мере, те, кто могут, опять начнут опять в конверты уходить», - подчеркнул Кулибаев.



Он также заметил, что готовность самого минздрава к внедрению ОСМС пока под вопросом. «Мне кажется, не готово (министерство). Самая большая проблема в том, что у нас медучреждения, там же у нас главврачи сидят, у нас там нет менеджеров, которые деньги умеют считать. Потому что по ОСМС мы должны сейчас с и главврачей подготовить для того, чтобы они теперь могли и деньги считать. Я плохо себе представляю: вот мы какой-то минимальный объем медпомощи окажем, да, а, если человек более глубоко болен, мы что с ним будем делать? И он не попадает на систему ОСМС? Я считаю, большой социальный взрыв мы можем получить», - заявил Кулибаев.

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Он предложил еще раз проанализировать расходы минздрава, с тем, чтобы выявить возможности для их оптимизации. «Мы видим, что по закупкам лекарств, например, там, по-моему, два или три состава руководства закупочной компании «СК Фармации», они уже под следствием и осуждены, а вопрос все равно не решился. То есть там эффективности закупки лекарств не происходит. Понимаете? То есть по использованию оборудования, по использованию все этих вещей», - сказал он.

«Мы говорим, давайте, сперва проведем анализ эффективности затрат в системе здравоохранения. Мы там найдем резервы. Те деньги, которые вы сейчас хотите собрать через ОСМС - это правой рукой левое ухо почесать. Понимаете? Давайте, внутри поищем пока резервы. У нас есть резервы. ОСМС - он же, по сути дела, не является страхованием, он, действительно, дополнительный источник финансирования сегодняшнего Минздрава. Страхование - когда мы говорим, что переходим к страхованию, это значит других источников, кроме Скорой помощи, нет вообще. Остальное, то есть люди на свое страхование - свои страховые сборы», - считает Кулибаев.



При этом он подчеркнул, что не выступает против внедрения ОСМС. По его мнению, это необходимо, но «прежде надо людей вывести «в белую». «Нам надо, чтобы предприниматели начали платить налоги. С людьми, когда у государства связь будет, что это налогоплательщик, предприятие - юрлицо - налогоплательщик, индивидуальный предприниматель - налогоплательщик, потом уже будем подходить и к глубоким реформам, в том числе и в здравоохранении», - пояснил Кулибаев.

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«У меня просьба такая, чтобы вы (депутаты) внимательно посмотрели, а мы со стороны бизнеса, чтобы мы не наказывали как раз-таки добросовестных предпринимателей. Это 1,4 миллиона (человек) - это те, которые работают на тех предприятиях, которые "в белую" работают, эффективно работают», - заключил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН