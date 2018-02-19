1,3 трлн тенге вложили в развитие Кызылординского региона

За последние 5 лет на развитие региона привлечено более 1,3 трлн тенге прямых инвестиций. Об этом сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

Крымбек Кушербаев отметил, что в настоящее время в Приаралье функционирует 8 заводов по переработке рыбы, 4 из которых были построены в года независимости. Объем вылова рыбы увеличился в два раза за пять лет, объем экспорта – в 9 раз. За последние 5 лет на развитие региона привлечено более 1,3 трлн тенге прямых инвестиций.

Строительство в 2006 году плотины Кокарал принесло результаты, которые превзошли ожидания. Уже к марту уровень малого Арала поднимется и стабилизируется на отметке 40 км над уровнем моря (в 2002 году этот показатель составлял не выше 38 метров – «Къ»). Соленость малого Арала стала снижается и на сегодня составляет 18 граммов на литр. На сегодня в спасенной части моря, где некогда практически погибла вся рыба (остался только один вид рыбы – «Къ»), обитают 23 вида рыб.

«Город Приаралье переживает второе рождение. Город от моря разделяет всего 17 км, против 75 км на начало строительство дамбы. Более того, сегодня Кызылординская область в числе регионов с высокими темпами развития. Формируются новые структуры экономики региона. Из аграрного область превращается в индустриально-аграрный. Большая работа ведется по развитию несырьевого сектора. Только за последние пять лет в эксплуатацию введено 50 новых предприятий. Сейчас мы работаем над развитием предприятий пищевой, строительной и химической промышленности. В этом году первую партию казахстанского стекла выпустит кызылординский стекольный завод, начнет работу завод по производству тампонажного цемента и так далее», - сказал аким области.

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Не отстает и аграрный сектор. Область сегодня является ведущим рисоводческим регионом страны, значительно вырос потенциал животноводческой, бахчевой и рыбной отраслей.

«Активно развиваем предпринимательство. Этот год мы решением акимата и маслихата объявили годом поддержки массового предпринимательства. И на эти цели выделяем 32 млрд тенге», - резюмировал глава региона.

В свою очередь постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура сообщил, что Казахстан добился определенного прогресса в борьбе с негативными последствиями высыхания Аральского моря.

«Мы хотели бы реализовать с коллегами из Кызылорды совместный проект. Он не очень большой – $3 млн. Но он нацелен на то, чтобы повысить социально-экономические возможности живущих в регионе людей…Экологическая деградация этого района влияет и на здоровье людей, и на их способности зарабатывать себе на жизнь. Вот если в этом районе люди раньше промышляли рыболовством, то сейчас они этого делать не могут, высыхание моря им препятствует… Наша задача помочь людям найти альтернативу как им зарабатывать себе на жизнь», - сказал он.

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Мы хотели бы прорабатывать механизмы микрофинансирования, или же новые способы, апробированные нами в той же самой Кызылорде, как с большей эффективностью использовать воду. Мы уверены, что они принесут пользу и Приаралью», - заключил он.

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