Валюта нал
USD 328.50 328.10
RUB 5.64 5.68
EUR 402.00 403.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

1,3 трлн тенге вложили в развитие Кызылординского региона

19.02.2018 18:09   1338   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

За последние 5 лет на развитие региона привлечено более 1,3 трлн тенге прямых инвестиций. Об этом сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

Крымбек Кушербаев отметил, что в настоящее время в Приаралье функционирует 8 заводов по переработке рыбы, 4 из которых были построены в года независимости. Объем вылова рыбы увеличился в два раза за пять лет, объем экспорта – в 9 раз. За последние 5 лет на развитие региона привлечено более 1,3 трлн тенге прямых инвестиций.

Строительство в 2006 году плотины Кокарал принесло результаты, которые превзошли ожидания. Уже к марту уровень малого Арала поднимется и стабилизируется на отметке 40 км над уровнем моря (в 2002 году этот показатель составлял не выше 38 метров – «Къ»). Соленость малого Арала стала снижается и на сегодня составляет 18 граммов на литр. На сегодня в спасенной части моря, где некогда практически погибла вся рыба (остался только один вид рыбы – «Къ»), обитают 23 вида рыб.

В Правительстве разработали проект постановления новых границ районов Астаны...
Из поставновления РК «Об установлении границ районов города Астаны – столицы Республики Казахстан», опубликованном в газете&nbs...

«Город Приаралье переживает второе рождение. Город от моря разделяет всего 17 км, против 75 км на начало строительство дамбы. Более того, сегодня Кызылординская область в числе регионов с высокими темпами развития. Формируются новые структуры экономики региона. Из аграрного область превращается в индустриально-аграрный. Большая работа ведется по развитию несырьевого сектора. Только за последние пять лет в эксплуатацию введено 50 новых предприятий. Сейчас мы работаем над развитием предприятий пищевой, строительной и химической промышленности. В этом году первую партию казахстанского стекла выпустит кызылординский стекольный завод, начнет работу завод по производству тампонажного цемента и так далее», - сказал аким области.

Материалы по теме

На озере Камыстыбас могут создать современный научно-туристический центр

В Правительстве разработали проект постановления новых границ районов Астаны

Мырзахметов предлагает ввести квалификацию компаний в лифтовой сфере

Мырзахметов: Системы управления рисками в Казахстане требуют доработки

Асет Исекешев поручил ликвидировать стихийную торговлю на рынках Астаны

На озере Камыстыбас могут создать современный научно-туристический центр

Не отстает и аграрный сектор. Область сегодня является ведущим рисоводческим регионом страны, значительно вырос потенциал животноводческой, бахчевой и рыбной отраслей.

«Активно развиваем предпринимательство. Этот год мы решением акимата и маслихата объявили годом поддержки массового предпринимательства. И на эти цели выделяем 32 млрд тенге», - резюмировал глава региона.

В свою очередь постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура сообщил, что Казахстан добился определенного прогресса в борьбе с негативными последствиями высыхания Аральского моря.

«Мы хотели бы реализовать с коллегами из Кызылорды совместный проект. Он не очень большой – $3 млн. Но он нацелен на то, чтобы повысить социально-экономические возможности живущих в регионе людей…Экологическая деградация этого района влияет и на здоровье людей, и на их способности зарабатывать себе на жизнь. Вот если в этом районе люди раньше промышляли рыболовством, то сейчас они этого делать не могут, высыхание моря им препятствует… Наша задача помочь людям найти альтернативу как им зарабатывать себе на жизнь», - сказал он.

В Правительстве разработали проект постановления новых границ районов Астаны

Мы хотели бы прорабатывать механизмы микрофинансирования, или же новые способы, апробированные нами в той же самой Кызылорде, как с большей эффективностью использовать воду. Мы уверены, что они принесут пользу и Приаралью», - заключил он.

Фото: автора

Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устроил публичную «порку» всему текущему кабинету министров. Как вы думаете, какие последствия это будет иметь в будущем?
  • 1. Уволят еще пару-тройку министров

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше

  • 5. Ничего не изменится

  • 1. Уволят еще пару-тройку министров
    135

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года
    50

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра
    93

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше
    45

  • 5. Ничего не изменится
    541

Цифра дня
70
миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное