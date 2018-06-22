Лифтовиков Астаны могут объединить в одну саморегулируемую организацию

Предложение по созданию добровольной саморегулируемой организации, объединяющей всех субъектов предпринимательства в сфере обслуживания лифтового хозяйства в г. Астана, включено в Меморандум о взаимном сотрудничестве по совершенствованию регулирования в сфере обслуживания лифтового хозяйства.

Документ подписан 20 июня 2018 года между Министерством по инвестициям и развитию РК, Акиматом Астаны, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и ОЮЛ «Союз лифтовиков».

Основной целью Меморандума является обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования жильцами многоквартирных жилых домов города Астаны за счет их качественного обслуживания сервисными компаниями – членами саморегулируемой организации. При этом предлагается повысить ответственность сервисных компаний, обслуживающих лифтовое хозяйство, перед третьими лицами.

В реализацию Меморандума утвержден соответствующий Детальный план, который предполагает создание до конца 2019 года добровольной саморегулируемой организации, объединяющей всех субъектов предпринимательства в сфере обслуживания лифтового хозяйства в г. Астана, стандартизацию деятельности в сфере обслуживания лифтов. Предусмотрено принятие 2-х видов стандартов: СРО и Национального стандарта.

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Кроме того, планируется выявление и решение системных проблем в сфере обслуживания лифтового хозяйства в г. Астана, в том числе проведение анализа состояния законности в сфере безопасности эксплуатации лифтового оборудования.