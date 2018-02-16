Максат Калимолдаев: «Денег на все задумки ученых не хватит»

Скандал в научных кругах разразился, прежде всего, из-за дефицита средств на науку. О том, почему в этом году распределение грантового финансирования превратилось в скандальный детектив, рассказал «Къ» академик, вице-президент НАН РК, генеральный директор Института информационных и вычислительных технологий МОН РК, доктор физико-математических наук Максат Калимолдаев.

- Расскажите, зачем все же нужны национальные научные советы (ННС) и почему они появились?

- До 2012 года решение о финансировании грантовых научных проектов принимало МОН РК. Но президент РК в свое время выразил мнение, что решать должны сами ученые. В 2012 году и были созданы ННС (Национальные научные советы) по различным приоритетам, главным научным направлениям.

- Кто формирует состав ННС и кто в них входит?

- Состав ННС формирует МОН РК по рекомендации научных организаций. В его состав рекомендуют ведущих действующих ученых, признанных авторитетов по своему приоритету. Естественно, что некоторые из руководителей институтов будут рекомендованы в состав ННС - они же ведущие и действующие ученые. Это не противоречит «Положению об ННС» (согласно ст.16 Положения членами ННС могут быть руководители и исполнители проектов, но они не имеют права рассматривать собственные проекты).

Ветхие дома в Жетысуском районе начнут сносить с 2020 года

Состав и председатели ННС утверждаются постановлением правительства по представлению уполномоченного органа.

- Когда впервые в ННС вошли представители бизнеса и зачем это было нужно?

- С 2015 года в состав ННС стали включать представителей бизнеса, доля которых была увеличена, начиная с 2018 года до 50% от общего количества членов ННС. Их кандидатуры подает палата предпринимателей РК «Атамекен». Это было сделано в целях развития ГЧП (государственно-частного партнерства), для повышения востребованности научных разработок в реальном секторе экономики и минимизации риска предварительного сговора. Бизнесмены независимы от административного давления.

- Вы представляете скандально известный в этом году совет по приоритету «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук». Как думаете, почему так накалились страсти?

- Я являюсь председателем ННС по приоритету «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук» с 2015 года. Всегда все проходило более-менее спокойно. Недовольные, конечно, были. В этом году почему началась самая настоящая информационных война?

Консультативный совет по криптовалютам предложили создать участники «Криптоконференции-2018»

Во-первых, к нашему приоритету, который до 2018 года назывался «Информационные и телекоммуникационные технологии» (прикладные исследования) в этом году добавили фундаментальные направления - физику, математику. Их приоритет «Интеллектуальный потенциал страны» убрали в связи с уменьшением объемов финансирования. Приоритет нашего ННС стал называться «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук». И к прикладными исследованиям (IT, телекоммуникационные, космические исследования), соответственно, добавили математику, физику, механику и астрономию.

- Как дела обстоят с финансированием?

- Фактически финансирование сократилось более чем в два раза. Если раньше по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны» на грантовые научные проекты выделялось более чем 3 млрд тенге в год, а по приоритету «Информационные и телекоммуникационные технологии» - 1,6 млрд тенге, то на 2018 год после объединения приоритетов было выделено всего 1,9 млрд тенге.

Основная причина массированных нападок именно на этот ННС кроется в том, что президент РК Н.А. Назарбаев поставил новые приоритеты перед отечественной наукой в условиях 4-ой промышленной революции. В Послании он сказал, что 2018 год должен стать началом цифровой эпохи. И в качестве основных приоритетов глава государства определил развитие информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и цифровизацию экономики. Понятно, что в условиях финансового кризиса и падения темпов роста экономики государство не может на прежнем уровне финансировать все научные разработки. Основные претензии сводятся к тому, что на IT было выделено 23% от объема финансирования приоритета. На самом деле, денег на эти цели нужно намного больше. Но их нет. По итогам конкурса 54% от общего объема финансирования составили прикладные исследования, 46% - фундаментальные.

Правительство определилось с будущим парка инфотехнологий «Алатау»

Несмотря на прямое указание главы государства всецело развивать IT, члены ННС поддержали также и проекты по фундаментальным исследованиям, от которых ждать отдачи в реальный сектор экономики не предвидится. Более того, в конкурсных заявках многих из них прямо указывается, что социально-экономический эффект не ожидается, что результаты будут использоваться при подготовке студентов, магистрантов и докторантов PhD.

Как тут не вспомнить, что в самой богатой стране мира - США в 70-е годы прошлого столетия временно было полностью прекращено финансирование фундаментальной науки по указанию президента страны!

- Кто начал «информационную войну»?

- Эту информационную бурю подняли не физики, а математики-фундаментальщики. Не все, а небольшая группа лиц, давно специализирующаяся на подметных письмах. Когда они получали миллиарды, а у нашего института было всего 6 проектов, нам и в голову не приходило писать жалобы и доносы. Сначала эта группа из трех человек подписывалась под своими письмами. Когда эти письма не возымели эффекта, началась грязная война на просторах интернета. Срочно стали создаваться новые аккаунты с одной лишь целью - дискредитировать ННС. Интересно, что ННС одобрил также финансирование проектов отраслевых институтов, которые финансируются другими министерствами, например, научных организаций Казкосмоса. Но вместо благодарности МОН РК за дополнительную подкормку они пишут доносы в прокуратуру и организуют статью в интернет-газете.

Еще одна претензия так называемого «коллектива ученых» (анонимных ученых) - это то, что некоторые проекты, получившие высокие баллы на предварительной экспертизе, не получили одобрения ННС к финансированию.

- Но ведь, так и было, судя по данным в открытом доступе?

- Дело в том, что процедура конкурса двухступенчатая. На первом этапе проекты проходят предварительную экспертизу - оценку дают независимо друг от друга три зарубежных эксперта. 2-й этап - это работа ННС, который учитывает оценку экспертов, но решение об одобрении финансирования или отклонении проекта выносит руководствуясь соображениями целесообразности и перспективности проекта для Казахстана.

- Почему, например, некоторые проекты получают высокие баллы экспертов?

- Эксперты оценивают техническое состояние и научную значимость проекта. Нужен ли он нашей стране в данный момент или вообще никогда не понадобится, их не интересует. В ряде случаев, проект выполняется по настолько узкой тематике, что число специалистов, соответственно, и экспертов весьма ограничено. Естественно, эти эксперты, чтобы поддержать свое направление дадут высокие баллы.

Поэтому нельзя ориентироваться только на высокие баллы экспертизы. Для этого и нужны Национальные научные советы, для этого и отбираются туда наиболее авторитетные ученые.

- Как проходит процесс голосования по проектам?

- Обсуждение и процедура голосования полностью исключает возможность какого-либо сговора или давления. Ведется аудио-видеозапись всех заседаний ННС. Голосование электронное тайное, и его результаты появляются немедленно. Председатель совета не может повлиять на ход голосования. Не будет же председатель подходить к бизнесменам и просить их проголосовать за кого-либо?

- К слову, как Вы оцениваете работу бизнесменов?

- Лучше всего эту ситуацию демонстрирует пример с Виталием Кимом. Этого молодого бизнесмена в члены ННС рекомендовала палата предпринимателей «Атамекен». Он просмотрел только один проект, за который он рьяно, по его собственному выражению, агитировал. После того, как этот проект отклонило большинство членов ННС, у него пропало всякое желание работать. Он пропустил заседание совета, а потом вообще написал заявление, что он некомпетентен в том направлении, в котором был тот единственный проект, который он рассматривал. Но это не помешало Виталию выступить в Фейсбуке с обвинениями в адрес своих коллег по ННС, которые фактически отработали вместо него. Все члены совета были возмущены таким безответственным и непорядочным поведением молодого человека. Для примера, другой эксперт, тоже бизнесмен, проработал 33 проекта, большинство которых не рекомендовал к финансированию и сказал при этом, что его никто ни о чем не просил и не было какого-либо давления.

В связи с этим, есть пожелание к Палате предпринимателей: более взвешенно относиться к рекомендации тех или иных кандидатур в члены ННС. Нужны критерии отбора, не просто отбирать потому что он бизнесмен, а есть ли у него научные статьи, компетентен ли он в данном направлении.

И самое главное - надо понять, что денег на все задумки ученых не хватит. Не может сейчас ученый удовлетворять свое любопытство за государственный счет. Нужно финансировать разработки, жизненно необходимые для Казахстана. Пора, наконец, прекратить дискредитацию науки доносами и войнами в Интернете. Ведь эти люди дискредитируют прежде всего себя, скрываясь под разными никами и используя в своей грязной игре журналистов. У настоящих ученых на это нет ни времени, ни желания!

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН