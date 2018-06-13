Мангистауский атомный энергокомбинат передадут в «ФНБ «Самрук-Казына»

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект постановления, согласно которому стопроцентная доля Мангистауского атомно-энергетического комбината будет передана от Казатомпрома в фонд национального благосостояния.

В частности, документ после его подписания позволит акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» совершить сделку по отчуждению 100% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» в пользу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Решение об этом было принято на совещании премьер-министра, а затем утверждено на собраниях советов директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В министерстве заявляют, что принятие проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Также в проекте постановления заявлены преимущества от совершения гражданско-правовой сделки по отчуждению части стратегических объектов:

- своевременное выполнение Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы поручения президента по подготовке и по выходу АО «НАК «Казатомпром» на IPO;

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- достижение максимальной долгосрочной акционерной стоимости, рентабельности и финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром», путем выведения непрофильных активов;

- вывод непрофильного актива из состава АО «НАК «Казатомпром».

Отметим, что МАЭК – объект энергоснабжения, а также водоснабжения Актау и прилежащих районов.

На территории комбината проводятся работы по консервации атомного реактора БН-350.