Мажилис одобрил передачу контроля за медобслуживанием в конкурентную среду

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду».

«Проект Закона закладывает правовую основу для расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям», - заявил, представляя законопроект депутатам, министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Проектом Закона предусмотрено: закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду; передача отдельных функций в саморегулирование и неправительственному сектору.

Как пояснил министр, проведенный в 2016 году анализ выявил ключевую проблему - отсутствие критериев и несистемный характер передачи функций госорганов в конкурентную среду.

«В этой связи, законопроектом определяются: цели, принципы и способы передачи функций госорганов в конкурентную среду; критерии, алгоритм отбора и передачи функций; мониторинг качества реализации функций и механизм их возврата, в случае некачественной реализации; полномочия Правительства и госорганов, роль Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»; права и обязанности исполнителей функций; а также, функции специально созданной при Правительстве Комиссии», - сказал Сулейменов.

Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о создании Бюро ФАО в Казахстане

При этом «отдельные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду - это функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка и так далее».

Проектом закона определяются 5 способов передачи функций в конкурентную среду, которые предполагают полную либо частичную передачу. Так, при полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций, либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду. К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию: через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание.

«В числе основных новелл является введение процедуры мониторинга за реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду, который будет проводиться на седьмом этапе. Законопроектом мы наделили соответствующими полномочиями госорганы на осуществление мониторинга и проведения оценки. (...) При неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функции выносится на Комиссию и при необходимости функция законодательно возвращается в госорган. Представленный алгоритм позволит качественно и системно обеспечивать передачу функций госорганов в конкурентную среду», - объяснил министр.

В сенате рассмотрены поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство

Кроме этого, законопроектом передается в конкурентную среду функция министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи.

«На данный момент функция осуществляется подведомственной организацией министерства здравоохранения. Для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ», - добавил Сулейменов.

Законопроект передан в профильный комитет мажилиса для подготовки ко второму чтению.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН