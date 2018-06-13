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Мажилис одобрил передачу контроля за медобслуживанием в конкурентную среду

13.06.2018 11:15   613   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду». 

«Проект Закона закладывает правовую основу для расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, а также передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям», - заявил, представляя законопроект депутатам, министр национальной экономики Тимур Сулейменов. 

Проектом Закона предусмотрено: закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду; передача отдельных функций в саморегулирование и  неправительственному сектору.

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Как пояснил министр, проведенный в 2016 году анализ выявил ключевую проблему - отсутствие критериев и несистемный характер передачи функций госорганов в конкурентную среду.

«В этой связи, законопроектом определяются: цели, принципы и способы передачи функций госорганов в конкурентную среду; критерии, алгоритм отбора и передачи функций; мониторинг качества реализации функций и механизм их возврата, в случае некачественной реализации; полномочия Правительства и госорганов, роль Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»; права и обязанности исполнителей функций; а также, функции специально созданной при Правительстве Комиссии», - сказал Сулейменов. 

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При этом «отдельные функции не рассматриваются к передаче в конкурентную среду - это функции, направленные на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка и так далее». 

Проектом закона определяются 5 способов передачи функций в конкурентную среду, которые предполагают полную либо частичную передачу.  Так, при полной передаче функция осуществляется исключительно за счет пользователей функций, либо полностью переходит саморегулируемой организации. В данном случае функция законодательно исключается из компетенции госоргана и передается в конкурентную среду. К частичной передаче отнесены известные в настоящее время способы передачи функций на реализацию: через аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание.

«В числе основных новелл является введение процедуры мониторинга за реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду, который будет проводиться на седьмом этапе. Законопроектом мы наделили соответствующими полномочиями госорганы на осуществление мониторинга и проведения оценки. (...) При неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функции выносится на Комиссию и при необходимости функция законодательно возвращается в госорган. Представленный алгоритм позволит качественно и системно обеспечивать передачу функций госорганов в конкурентную среду», - объяснил министр.

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Кроме этого, законопроектом передается в конкурентную среду функция министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи.  

«На данный момент функция осуществляется подведомственной организацией министерства здравоохранения. Для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ», - добавил Сулейменов. 

Законопроект передан в профильный комитет мажилиса для подготовки ко второму чтению. 

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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