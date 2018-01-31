Мажилис одобрил перераспределение таможенных пошлин в ЕАЭС

Депутаты мажилиса одобрили проект закона «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Союзе».

«До подписания Протокола норматив у Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения составлял 7,11 %, 85,32% и 1,11% соответственно», - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя законопроект.

Он пояснил, что в целях обеспечения равного подхода к распределению пошлин главами государств ЕАЭС, принято решение о пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, исходя из ряда принципов: «Во-первых, не учитывать изъятия из ЕТТ ЕАЭС как Республики Казахстан, так и Республики Армения; во-вторых, пересмотреть норматив Республики Армения на 0,11% за счет нормативов РК и РФ», - отметил министр.

Протокол подписан главами государств ЕАЭС со следующими нормативами: Республика Армения – 1,220%; Республика Беларусь – 4,560%; Республика Казахстан – 7,055%; Кыргызская Республика – 1,900%; Российская Федерация – 85,265%.

«Реализация Протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, предполагаются условные потери республиканского бюджета, которые составят 1,8 млрд тенге – в 2017 году и в последующие годы с учетом инфляции составят 1,9 млрд тенге – в 2018 году и 2 млрд тенге – в 2019 году. Имеется положительное заключение Республиканской бюджетной комиссии от 21 февраля 2017 года. Таким образом, ратификация и реализация Протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты государств ЕАЭС», - заключил Сулейменов.

Депутаты недовольны работой программы продуктивной занятости и массового предпринимательства

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.