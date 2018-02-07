Мажилис одобрил ратификацию международного протокола по защите морских судов от терроризма

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства".

"Протоколом расширяется перечень актов, классифицируемых как террористические, определяются механизмы реагирования оказания взаимной помощи при нападении на суда", - пояснил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая перед депутатами.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день участниками протокола являются свыше 40 государств и "что особенно важно - практически все страны Черноморского и Балтийского регионов".

Ратификация Протокола, отметил министр, позволит значительно активизировать сотрудничество в борьбе со всем диапазоном незаконных актов в отношении морского судоходства и своевременно реализовать меры по обеспечению безопасности морских судов. Протокол совершен в Лондоне 14 октября 2005 года. Законопроект о ратификации передан на рассмотрение в сенат.