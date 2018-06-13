Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о создании Бюро ФАО в Казахстане

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО».

Как пояснил, представляя законопроект, заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, соглашение было подписано 23 мая 2015 года в Астане.

Соглашение определяет пять приоритетных направлений дальнейшего развития Партнерской программы Казахстан - ФАО. В их числе: безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистых продуктов; ветеринария и животноводство, управление пастбищами и фитосанитарией; устойчивое управление природными ресурсами; рыболовство и аквакультура; информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора данных и их анализа.

«Такие Бюро есть только в пяти государствах. В будущем, если Бюро будет действовать эффективно, то можно будет использовать его возможности в Центральной Азии», - отметил Шукеев.

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Он также отметил, что с открытием Бюро ФАО Казахстан получит ряд преимуществ.

«Это повышение имиджа Казахстана как страны с высоким потенциалом в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. Продвижение активной вовлеченности Казахстана в глобальном диалоге по приоритетным направлениям сельского хозяйства», - объяснил он.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.