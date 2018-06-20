Мажилис одобрил развитие сотрудничества Казахстана и Иордании в области ликвидации ЧС

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

«Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий в случае чрезвычайной ситуации на территории одной из сторон», - заявил вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, представляя законопроект.

«Ратификация соглашения позволит: обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении; обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон; проводить в целях повышения эффективности защиты населения на регулярной основе совместные тематические конференции, семинары, учения и тренировки; предоставлять в кратчайшие сроки помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон», - добавил он.

Доля теневых предприятий в Казахстане составляет 40%

Соглашение подписано 1 ноября 2017 года в Астане.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.