Мажилис одобрил соглашение СНГ об обеспечении информационной безопасности

Депутаты мажилиса одобрили проект закона «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности».

«Соглашение позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ», - заявил, представляя законопроект, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

Ратификация позволит осуществить взаимодействие и сотрудничество по таким направлениям, как организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологии защиты информационных систем и ресурсов от потенциальных и реальных угроз, установления согласованного порядка сертификации взаимного признания результатов сертификации средств защиты информации.

«Соглашение регулирует взаимодействие между странами участниками СНГ в части совместного обеспечения информационной безопасности посредством разработки государственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем и другое», - заявил министр.

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Принятие законопроекта, подчеркнул он, не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.