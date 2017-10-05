Медицинская сфера Алматы является привлекательной для иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы охотно вкладывают средства в открытие медицинских предприятий в Алматы, что выгодно для экономики, поскольку в алматинцы тратят более $500 млн на лечение за рубежом.

«Формируется современный медицинский кластер. Представляются стоматологические услуги высокого качества. Совместно со шведскими специалистами открыт Центр репродуктивного здоровья, с турецкими – многопрофильная клиника. Трансплантации и кардиохирургия проводятся с японскими, корейскими, немецкими и российскими коллегами», - отмечает аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Уже в 2018 году начнется строительство совместных с японцами и американцами медицинских объектов.

«В следующем году начнется строительство американского госпиталя Almaty Mount Sinai. Достигнуты договоренности по открытию японского диагностического центра Medical Excellence. По данным экспертов, алматинцы ежегодно тратят более 500 млн долларов на лечение за рубежом. Это огромный потенциал для освоения инвесторами», - отметил Б. Байбек.