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Медицинская сфера Алматы является привлекательной для иностранных инвесторов

05.10.2017 17:16   895   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Иностранные инвесторы охотно вкладывают средства в открытие медицинских предприятий в Алматы, что выгодно для экономики, поскольку в алматинцы тратят более $500 млн на лечение за рубежом.

«Формируется современный медицинский кластер. Представляются стоматологические услуги высокого качества. Совместно со шведскими специалистами открыт Центр репродуктивного здоровья, с турецкими – многопрофильная клиника. Трансплантации и кардиохирургия проводятся с японскими, корейскими, немецкими и российскими коллегами», - отмечает аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Уже в 2018 году начнется строительство совместных с японцами и американцами медицинских объектов.

«В следующем году начнется строительство американского госпиталя Almaty Mount Sinai. Достигнуты договоренности по открытию японского диагностического центра Medical Excellence. По данным экспертов, алматинцы ежегодно тратят более 500 млн долларов на лечение за рубежом. Это огромный потенциал для освоения инвесторами», - отметил Б. Байбек.

 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    17

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    32

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    66

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Цитата дня
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Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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