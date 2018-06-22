Медицинские IT-компании Казахстана: «Нас выдавливают с рынка в пользу системы “Дамумед"»

Медицинские IT-компании Казахстана обратились с открытым письмом к Минздраву РК в связи с «отсутствием свободной конкуренции и мощном лобби отдельной частной компании при внедрении электронного здравоохранения, в котором осваиваются миллиарды бюджетных тенге».

Представители IT-компаний сообщают о том, что государственные органы, в частности Управления здравоохранения на местах, «активно лоббируют внедрение во всех государственных медицинских учреждениях одной и той же частной медицинской информационной системы “Дамумед”, как наиболее соответствующей". От программ других компаний, пусть даже установленных и давно работающих, руководителям клиник настоятельно рекомендуют отказаться», говорится в сообщении "союза" компаний.

«Мы столкнулись с тем, что нас просто выдавливают с рынка в пользу системы “Дамумед”, - сказал Сергей Яндульский, директор ТОО “InfoCart”. - В конце прошлого года все поликлиники области, все ЦРБ и 2 стационара работали в нашей системе, все были довольны, было обучено 100% врачей и медсестер, отработана индивидуальная методология, достигнут безбумажный внутренний документооборот. В этом году, по словам врачей, всем настоятельно не рекомендовали заключать договор ни с кем, кроме “Даму”. При этом тем, кто успел заключить, рекомендовали расторгнуть “по обоюдному согласию”, так как претензий к системе и обучению не было. И мы согласились, поскольку знаем, что это не личная инициатива руководителя, а решение, спущенное ему сверху. Такое же давление испытывают все МИС в нашей области».

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«В конце 2017 года у нас было два десятка клиентов, которые выбрали нашу систему по соотношению цена-качество, готовы были запускаться, но вследствие действий Управлений здравоохранения, их рекомендаций установки “Даму”, мы потеряли этих клиентов и несколько действующих контрактов с клиниками, где уже были проведены все работы, обучен персонал. Их руководители сказали, что УЗ настоятельно рекомендует им находить причины и поводы и отказываться от нашей системы и ставить “Даму”, как единую систему», - рассказал руководитель компании “Учет и управление” Виталий Ермоленко.

Разработчики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации грозит их бизнесу полной потерей клиентов и фактическим банкротством. Медицинские организации расторгают имеющиеся договора и отказываются от покупки любых другим систем кроме "Дамумед", ссылаясь на указания Управлений здравоохранения.

«Объявился игрок, которого мощно лоббируют, убирая с рынка альтернативных поставщиков. В результате сейчас со стороны наших вчерашних клиентов активно идет процесс расторжения с нами договоров в пользу “Дамумед”, - говорит директор ТОО "Dzhandosov Soft" Талгат Джандосов. - Мы ощущаем острую нехватку доходов, что сказалось на своевременной выплате зарплат сотрудникам. Ситуация абсурдная: мы, имея конкурентную систему, вынуждены наблюдать, как от нас пачками уходят партнеры. Из 12 стационаров у нас осталось всего 2, и то, потому что они находятся не в подчинении городского Управления здравоохранения, и не стали отказываться от нашей МИС, которая их полностью устраивает».

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«Нынешнее решение об объединении IT-компаний, работающих в сфере электронного здравоохранения в ассоциацию, мера вынужденная. Сейчас на рынке МИС сложилась ситуация, когда без обсуждения с участниками рынка принимаются требования к информационным системам, появляются приказы. Причем, все это происходит абсолютно непрозрачно. Наша цель - добиться создания прозрачной схемы внедрения цифровых технологий, которая будет способствовать развитию здоровой конкуренции», - сообщил Мурат Букенов, генеральный директор ТОО "Центр автоматизации Жетысу".

«Самая главная причина объединения - это достижение равных условий для работы всех IT-компаний в медицинской сфере. Мы хотим предотвратить коррупционный беспредел и лоббирование интересов одной частной компании»,- поддержал коллегу руководитель ТОО “Электронная медицина” Дмитрий Нам.

Сообщество IT-компаний направило открытое письмо Министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с призывом провести проверку законности выбора только одной соответствующей системы на уровне всей страны.

Основные вопросы разработчиков к Минздраву:

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1) Почему МЗ РК и Управления здравоохранения создают единые региональные информационные системы здравоохранения на базе одной частной системы вместо внедрения единой Платформы, которую Минздрав разрабатывает уже несколько лет и которая обходится государству в $18 млн?

2) На каком основании Управления здравоохранения проводят “чистку” среди поставщиков МИС, если нормативно-правовые акты, которые должны регулировать процесс проверки систем на соответствие еще даже не утверждены МЗ РК?

Компании настораживает тот факт, что поставщиком этой “наиболее соответствующей” системы является компания ТОО “Центр информационных технологий Даму”, "руководство и команда которой совсем недавно работали в Минздраве", говорится в сообщении.

Технический директор компании Ast On Line Александр Ким рассказал, что выходят все новые и новые требования к информационным системам. При этом с каждым новым релизом требований становится все больше, а перечень не согласовываются и не обсуждаются с компаниями-разработчиками МИС. Требования к функционалу очень напоминают функционал той самой системы “Дамумед”.

«Мы наблюдаем, что требования заточены под определенную систему, - констатирует Александр. - Наш софт мы разрабатывали под каждый конкретный стационар, у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать. Появляются новые требования от Минздрава – мы их выполняем, далее появляются еще требования, потом какие-то рейтинги по не утвержденным никем методикам, и выясняется, что мы в рейтинге не в лучшем свете, а в топе определенная компания. На основании этих рейтингов начинается давление на руководителей медицинских организаций, в результате, некоторые наши объекты вынуждены были либо приостановить нашу систему, либо расторгнуть договор. Люди годами работали в системе, и вдруг нужно все начинать с нуля. Мы слышим от наших клиентов, что у новой системы, которую навязывают и внедряют вместо нашей, много недостатков, но вот высказывать это все открыто не могут».

Представители IT-компаний очень надеются, что Министерство здравоохранения активно включится в решение сложившейся ситуации. Помимо Минздрава разработчики будут привлекать к решению проблемы и другие инстанции.