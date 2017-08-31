Меувес Брауэр: "Казахстан должен инвестировать в переработку и логистику"

Правительство Казахстана активно развивает агропромышленный комплекс страны. Крупнейшим иностранным инвестором, вложившим в экономику Казахстана $66 млрд в период с 2006 по 2016 год, стали Нидерланды. О том, какие сектора АПК интересны голландским компаниям, о мерах, необходимых для дальнейшего развития сельского хозяйства, рассказал «Къ» советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РК Меувес Брауэр.

– Г-н Брауэр, Нидерланды стали крупнейшим иностранным инвестором, вложив в экономику Казахстана $66 млрд в 2006–2016 годах. В этой связи хотелось бы узнать – насколько сельское хозяйство Казахстана интересно голландским инвесторам? И каков к настоящему времени объем инвестиций Нидерландов в сельскохозяйственный сектор РК?

– Нидерланды – небольшая страна, но имеет свою историю сельскохозяйственного и промышленного производства и большой опыт торговли и инвестирования. Благодаря открытости нашей экономики и традиции предпринимательства Нидерландам удалось стать крупным экспортером широкого ассортимента продукции и услуг, а также значимым иностранным инвестором во многих странах.

Правительство закладывает в базовый сценарий развития экономики цену на нефть в $45

При этом сельское хозяйство – один из ключевых секторов голландской экономики, составляющих более половины положительного торгового баланса страны. Казахстан по площади территории больше Нидерландов более чем в 65 раз, но численность населения у нас почти одинаковая. Несмотря на то, что Нидерланды – страна маленькая, тем не менее она занимает второе место в мире (после США) по объему экспорта сельскохозяйственной продукции! В прошлом году стоимость экспорта голландской сельскохозяйственной и садоводческой продукции, в том числе технологий, превысила 90 млрд евро. Стоимость импорта этой продукции в том же году составила 50 млрд евро, при этом большая часть импорта проходит через основные дистрибьюторские центры морского порта Роттердама и Амстердамского международного аэропорта Схипхол.

Объем торговли сельскохозяйственной и садоводческой продукцией (включая технологии) с Казахстаном увеличился вдвое с 2010 года и достиг пика, превысив 100 млн евро, в 2015 году. Объем инвестиций в развитие тепличного хозяйства разнится из года в год, но в целом составляет значительную долю в годовых показателях объемов торговли.

Народный сберегательный банк Казахстана передал "Маралды Сай" акимату Алматинской области

Кроме того, Нидерланды поставили первотелок в Казахстан, что привело к росту объема и качества молока на казахстанском рынке.

В свою очередь, Казахстан экспортирует в Нидерланды пшеницу, масличное семя и рыбную продукцию. Некоторые голландские инвесторы уже вкладывают в сельское хозяйство Казахстана. К примеру, компания «Ван дер Плуг Интернэшнл» (Van Der Ploeg International) инвестировала в молочный комплекс в Алматинской области.

С недавнего времени вновь выросли интересы голландских инвесторов к Казахстану. К примеру, голландские картофелеводческие компании «ФармФритс» (FarmFrites) и «Стай фудгруп» (Staay Food Group) серьезно настроены на работу с казахстанскими партнерами по выращиванию и обработке картофеля соответственно в овощном тепличном производстве и логистике (хранение, охлаждение и дистрибуция).

– Какие еще совместные проекты Казахстана и Нидерландов в области сельского хозяйства реализуются сегодня?

– Отличным примером недавнего сотрудничества является совместная работа студентов сельскохозяйственных университетов Алматы и Вагенингена во время ЭКСПО по преодолению общего вызова.

Американский миллиардер Уоррен Баффет внес $50 млн в строительство БНОУ

– Каковы с Вашей точки зрения «плюсы» и «минусы» Казахстана в части ведения сельского хозяйства, если сравнивать с другими странами СНГ?

– В основном, страны, где работает большинство наших компаний – это Россия, Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Общаясь с представителями голландских компаний аграрного сектора, работающих в СНГ, в целом я слышу положительные отзывы о работе в Казахстане. Голландские поставщики, в частности поставщики селекционного материала животноводства и растениеводства, а также таких технологий, как сельскохозяйственное оборудование, техника, линии сортировки, упаковки и переработки, хранения и охлаждения, консультанты по вопросам сельского хозяйства, видят возможности для бизнеса в сельском хозяйстве и переработке Казахстана. Ценный генетический материал, современные и инновационные технологии и сельскохозяйственные знания из Нидерландов определенно поддержат развитие сельскохозяйственного сектора в Казахстане.

Среди преимуществ ведения бизнеса можно отметить огромный потенциал сельского хозяйства Казахстана (наличие земли) и агропромышленного комплекса (переработка и логистика), хорошая профессиональная подготовка в государственном и частном секторе, близость привлекательных рынков восточной России и Китая. Сложности же заключаются в поиске подходящего местного партнера, получения финансирования под инвестиционные проекты, практическое образование и подготовка заинтересованных работников и не всегда прозрачные цепочка и организация рынка. В финансировании проектов, к слову, «КазАгроФинанс» играет важную роль.

– Как, в целом, Вы оцениваете уровень государственной поддержки сельскохозяйственного сектора в Казахстане? Как Вы считаете, какие меры наиболее эффективны, а какие могут быть внедрены?

– Казахстан, как и другие страны в регионе СНГ, стремится диверсифицировать свою экономику и развивать сельскохозяйственный сектор. Я приветствую меры, принимаемые Министерством сельского хозяйства РК, и очень надеюсь, что Казахстан, имеющий огромный потенциал сельскохозяйственного производства, будет способствовать улучшению ситуации с обеспечением продовольственной безопасности в регионе и мире. Перед нами всеми поставлена большая и глобальная задача по обеспечению растущего населения безопасными и здоровыми продуктами питания. В таких условиях Казахстану отведена важная роль в вопросах сельского хозяйства и продовольствия.

В отношении государственной поддержки я хотел бы напомнить о нашем, так называемом, «золотом треугольнике», означающем совместную работу государства, научно-исследовательских и образовательных центров и частного сектора по развитию агропродовольственного и садоводческого сектора в Нидерландах. Такое взаимодействие доказало свою успешность и способствовало развитию инноваций в сельском хозяйстве. Я считаю сельскохозяйственные университеты Казахстана и Центр агрокомпетенций, которые я посетил в Астане и Алматы, очень профессиональными организациями, и (вместе с Министерством сельского хозяйства и частным сектором) они являются ведущими участниками «золотого треугольника».

В целом, как мне кажется, меры государственной поддержки должны быть направлены на обеспечение качества генетического материала, такого как семенной картофель, семена овощей и цветов, фруктовые деревья, инкубация яиц, суточные цыплята и стельные коровы.

Между тем, для привлечения иностранных партнеров и стимулирования инвестиций важно наличие прозрачных процедур и законодательства в области фитосанитарии и ветеринарии. Это также относится и к беспрепятственной регистрации новых сортов картофеля, деревьев и эффективной системы прав растениеводов на защиту созданных ими сортов растений, что относится к области прав на интеллектуальную собственность. Ведь в целом качественный животноводческий и растениеводческий генетический материал ведет к повышению производительности и росту прибыли, а также играет важную роль в повышении эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

Я бы посоветовал правительству в рамках обеспечения продовольственной безопасности и экспорта также уделять достаточно внимания отслеживанию, контролю и сертификации в целях обеспечения качества и безопасности продовольственных продуктов. И, наконец, необходимо активно развивать практическое консультирование и подготовку персонала, работающего в сельскохозяйственном производстве.

– Какие, по Вашему мнению, отрасли сельского хозяйства следует развивать в РК?

– Я считаю, что Казахстану особенно нужно развивать такие отрасли как садоводство, молочное направление, птицеводство и агрологистику. Я вижу положительную динамику в этих направлениях. Я посетил несколько новых инвестиционных проектов в Алматинской и Актюбинской областях. К примеру, побывал на новых остекленных тепличных комплексах с современными голландскими технологиями и профессиональными знаниями в разных регионах вашей страны. Сети супермаркетов в Казахстане ищут поставщиков свежей и качественной овощеводческой продукции в любое время года. Более того, большая часть овощей, выращиваемых в таких теплицах, отправляется на экспорт с привлекательной надбавкой в восточные регионы России.

Но речь не идет о том, чтобы вкладывать только в тепличные или молочные комплексы. Важно, чтобы Казахстан инвестировал в целые цепочки, т.е. переработку, логистику, маркетинг и обучение персонала. В России я видел новые и современные остекленные теплицы, которые, к сожалению, оказались безуспешными. Основной причиной стало отсутствие знаний и опыта местного персонала.

– Каков потенциал сотрудничества наших стран в сфере сельского хозяйства? В каких секторах потенциал дальнейшего развития двустороннего сотрудничества наиболее высок?

– По моему мнению, двусторонние отношения и сотрудничество в области сельского хозяйства между Казахстаном и Нидерландами развиваются отлично. Делегация во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым посетила Нидерланды в 2014 году, и бывшая в то время Министром сельского хозяйства нашей страны Шарон Дейксма подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. А министр экономических дел Хенк Камп посетил Казахстан в июне в рамках ЭКСПО-2017.

Во время моих последних встреч с министерством сельского хозяйства и Центром агрокомпетенций в Астане обе стороны согласились, что наше двустороннее сотрудничество должно в первую очередь быть направлено на такие отрасли, как молочное животноводство, птицеводство, садоводство, агрологистика и органическое сельское хозяйство. У Казахстана много возможностей, а Нидерландам есть много чего предложить. Наше сотрудничество реализуется через проведение семинаров, ознакомительных поездок, лекций, презентаций и торговых миссий, что полностью соответствует двустороннему Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанному между министерством сельского хозяйства РК и голландским министерством экономических дел в 2014 году.

Так, 5 сентября этого года мы планируем организовать совместный семинар по тепличной производственно-сбытовой цепи в рамках ЭКСПО в Астане. Приглашенные спикеры выступят на семинаре и поделятся своим практическим опытом по вопросам семян, освещения, регулирования микроклимата, средств биологической борьбы, слоев почвы и розницы. На той же неделе тепличная миссия прибудет в Алматинскую область для знакомства с местными компаниями. Мы отмечаем обоюдный интерес к участию в этих мероприятиях (дополнительную информацию можно получить в Представительстве посольства Нидерландов в Алматы (ALM-EA@minbuza.nl – «Къ»).

Также в начале ноября планируется казахстанско-голландский семинар по птицеводческой технологии в рамках международной выставки «Пищевая промышленность» (WorldFood-2017) в Алматы. Основная задача заключается в обмене практическим опытом и преимуществами использования определенной технологии в целях повышения эффективности и прибыльности птицеводческого производства и переработки в Казахстане.

Также планируются ознакомительные поездки казахстанских специалистов в Нидерланды по изучению органического сельского хозяйства, а также поездки групп специалистов с целью посещения организаций-производителей садоводческого сектора и кооперативных структур в молочном секторе. За последнее время уже две группы казахстанских профессионалов и предпринимателей в области сельского хозяйства (в молочной и тепличной отраслях) посетили Нидерланды с ознакомительными поездками и для налаживания деловых контактов с голландскими коллегами-фермерами и предпринимателями.

Я намерен посетить несколько регионов Казахстана в следующем году в рамках роуд-шоу, где ряд голландских специалистов поделится своими практическими знаниями и опытом в определенных областях с местными животноводами и растениеводами.

– Не так давно в местной прессе появилась информация о том, что голландская компания «ФармФритс» – лидер по выращиванию и переработке картофеля – ведет переговоры с Правительством Казахстана о строительстве комплекса по переработке картофеля в Алматинской области мощностью 70 тонн. Можете подробнее рассказать об этом проекте?

– Согласно плану «ФармФритс» по строительству завода на территории Казахстана, в этом году уже положен старт с упором на местное производство картофеля с участием группы специалистов. Они заняты сейчас внедрением новых сортов картофеля на территории Казахстана, проведением испытаний для получения максимальной выработки и качества необходимых сортов, а также запуском программы местного семенного размножения картофеля. Ими также разрабатывается Дорожная карта и руководство по производству и поставке картофеля на завод. Результаты этой программы будут проанализированы по окончании текущего урожайного сезона.

– Не так давно правительство Казахстана обсуждало пути совершенствования ветеринарной службы в стране. Какие меры Вы бы посоветовали?

– Ветеринарные службы и специалисты Казахстана и Нидерландов взаимодействуют, информируют друг друга и оказывают поддержку в случае необходимости. Кроме того, профессорско-преподавательский состав ветеринарного факультета Утрехтского университета тесно взаимодействует с Алматинским аграрным университетом, и студенты в Алматы получают знания по некоторым вопросам ветеринарии у голландцев.

Еще одним направлением сотрудничества может стать применение антибиотиков в животноводстве и (потенциальный) риск для здоровья человека вследствие развития устойчивости к противомикробным препаратам. В Нидерландах нам удалось сократить применение антибиотиков в животноводстве за несколько лет на более чем 60%, что едва ли имело какое-либо негативное воздействие на экономические показатели хозяйств. Нидерланды открыты к тому, чтобы делиться своим положительным опытом с другими странами, включая Казахстан.

– В мире наблюдается тенденция роста спроса на органические продукты, особенно в странах Азии. У Казахстана большой потенциал производства органической продукции. Заинтересованы ли голландские производители органической продукции в сотрудничестве в данном направлении?

– Органическое сельское хозяйство – один из вопросов, который мы обсуждали чуть ранее в этом году с вице-министром Гульнарой Исаевой в министерстве сельского хозяйства в Астане. Мы договорились организовать ознакомительную поездку для казахстанских специалистов в Нидерланды. Внимание будет уделено нескольким аспектам в цепочке от выращивания органической продукции до переработки и розничного сбыта. Так мы пытаемся сблизить казахстанских и голландских партнеров, занимающихся органическим сельским хозяйством.

– Недавно Министерство сельского хозяйства РК представило План мероприятий по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной продукции. Насколько интересен данный проект?

– Думаю, что такой план может быть интересен голландским инвесторам и поставщикам технологий и тем, кто занимается овощеводством, включая картофель, птицеводством и переработкой молока. То, как голландские компании инвестируют свой капитал за границей, относится к компетенции и ответственности исключительно частного сектора. Прекрасный тому пример – инвестиционные планы «ФармФритс» относительно переработки картофеля в Казахстане.