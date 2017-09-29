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МФЦА и Casablanca Finance City Authority будут совместно развивать "зеленые" и исламские финансы

29.09.2017 13:29   433   0

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и Casablanca Finance City Authority подписали Меморандум о сотрудничестве с целью развития зеленых и исламских финансов.

Документ подписали управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов и председатель правления Casablanca Finance City Authority Саид Ибрагими.

Согласно Меморандуму, МФЦА и Casablanca Finance City Authority намерены сотрудничать в сфере рынка капитала, управления активами, исламских финансов, зеленых финансов, финансовых технологий и развития человеческого капитала.

В рамках партнерства Стороны договорились обмениваться информацией и экспертизой, взаимно продвигать друг друга на рынках Африки и СНГ, а также оказывать помощь в организации и проведении научно-образовательных мероприятий.

Управляющий МФЦА К. Келимбетов также принял участие в «Международной встрече Финансовых центров по вопросам устойчивой экономики», которая объединила на своей площадке представителей финансового сектора со всего мира. Среди них: руководители крупнейших финцентров Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, представители международных организаций в области устойчивого развития и зеленых финансов, такие как Организация зеленых финансов Японии (Green Finance Organisation of Japan), управляющая компания зеленым фондом Японии, финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде, инициатива ООН для устойчивых бирж (SSE) и другие.

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Особое внимание в ходе мероприятия было уделено развитию зеленых финансов. «Казахстан, уделяя пристальное внимание вопросам окружающей среды, один из первых подписал Киотский протокол, ратифицировал Парижское соглашение. Несмотря на то, что зеленые проекты требуют больших вложений, это направление может и должно стать конкурентоспособным. Новый драйвер экономики Казахстана Международный финансовый центр «Астана» уже работает в этом русле и определил зеленые финансы одним из основных стратегических направлений своей деятельности», - сказал К. Келимбетов.

По итогам мероприятия стороны подписали «Декларацию финансовых центров по обеспечению устойчивости» (Casablanca Statement on financial centres for sustainability), в которой Стороны договорились предпринимать стратегические действия по продвижению зеленых финансов в международных финцентрах, обмениваться знаниями в этой области и сотрудничать в целях расширения спектра зеленых активов и продуктов.

Кроме того, Декларацией была официально запущена Международная сеть финансовых центров по вопросам устойчивой экономики. Первая встреча ее представителей пройдет в Италии в начале 2018 года.

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Следующую встречу предложено провести в 2019 году при содействии МФЦА в Казахстане.

  • Источник:
  • Пресс-служба МФЦА
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