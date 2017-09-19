МФЦА и VISA будут развивать безналичную экономику в Казахстане

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и глобальная компания платежных технологий Visa подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью развития безналичной экономики и развития Fintech экосистемы МФЦА.

Документ подписали председатель правления АО «Администрация МФЦА» Нурлан Кусаинов и Хади Раад, старший директор, региональный руководитель департамента по развитию инновационных продуктов Visa в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).

Согласно меморандуму, стороны намерены сотрудничать в сфере внедрения платежных инноваций и других технологических продуктов, а также решения приоритетных задач платежной индустрии страны.

Хади Раад, старший директор, региональный руководитель департамента по развитию инновационных продуктов Visa, CEMEA отметил: «Visa, как один из лидеров в сфере инновационных безналичных платежей считает, что поддержка государства является ключевым фактором для успешного развития безналичной экономики. Совместно с Международным финансовым центром «Астана», мы намерены реализовать ряд проектов, направленных на развитие FinTech экосистемы и повышение уровня финансовой грамотности населения. Благодаря внедрению таких инновационных решений как Visa PayWave и HCE (Host Card Emulation), Казахстан уже входит в десятку стран региона Visa Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки по проникновению бесконтактных технологий. И мы надеемся, что глобальный опыт Visa и содействие МФЦА будут способствовать дальнейшему развитию безналичной экономики в Казахстане»

«Сотрудничество с Visa позволит МФЦА развить на своей площадке новые финансовые услуги на основе лучших мировых практик. Широко развитая инновационная платежная сеть и использование последних Fintech разработок окажут содействие в создании благоприятной для бизнеса инфраструктуры на базе финцентра» - сказал председатель правления АО «Администрация МФЦА» Нурлан Кусаинов.

В рамках партнерства стороны намерены осуществлять информационно-разъяснительную работу, проводить совместные мероприятия, в том числе, семинары, тренинги, конференции и презентации.