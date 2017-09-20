На пресс-конференции о деятельности Международного финансового центра «Астана» в Правительстве РК управляющий Центром Кайрат Келимбетов рассказал о том, чем МФЦА намерен привлекать иностранных инвесторов и что может предложить глобальным рынкам.

«Астана может занять роль финансового и технологического хаба в регионах Центральной Азии, Евразийского экономического союза, а также в направлении сотрудничества по инициативе «Один пояс – один путь», — отметил Кайрат Келимбетов.

Рассказывая о конкретных льготах для инвесторов, которые намерен предоставлять МФЦА, он сообщил, что этот опыт был перенят у Дубая и Абу-Даби.

«У нас тоже по корпоративному подоходному налогу, индивидуальному подоходному будут соответствующие льготы на 50 лет. Эти льготы у нас симметричны с другими финансовыми центрами», — заметил Кайрат Келимбетов.

По его словам, особое внимание будет уделено доступу к защите инвестиций и институтам разрешения инвестиционных споров. Кроме того, Кайрат Келимбетов отметил, что будет оказываться визовая поддержка инвесторов.

«Участникам финансового центра и членам их семей будем предоставлять долгосрочную пятилетнюю визу», — сказал он.

В заключение управляющий МФЦА подчеркнул, что самым главным в привлечении иностранных инвесторов является вопрос предоставления им доступа к экономике Казахстана в целом и регионов в частности.

«Я думаю, наши планы по развитию инфраструктуры, цифровой экономики, традиционных конкурентных кластеров, заинтересуют инвесторов. До 2025 года мы ожидаем привлечение инвестиций до $40 млрд», — заявил Кайрат Келимбетов.