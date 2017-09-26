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МИК РК в рамках ГЧП намерено провести интернет в 1 700 сел

26.09.2017 11:22   765   0

Интернет в села будут проводить при участии бизнеса на основе государственно-частного партнерства. Как сообщил на заседании правительства во вторник министр информации и коммуникации Даурен Абаев, широкополосный интернет требуется провести в 1 700 сельских населенных пунктов.

"На сегодня все 122 города Казахстана и порядка 1 200 сел имеют высокоскоростной интернет. Согласно поручению, министерство проведет волоконно-оптические линии связи в порядка 1 700 перспективных сельских населенных пунктов, то есть население более 2 млн человек будет иметь доступ к интернету. Список сел мы отрабатываем совместно с министерством национальной экономики", - сказал Абаев.

Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы. "По нашим расчетам, в результате до 2021 года будут проведены волоконно-оптические линии связи протяженностью 24 тысячи километров, что позволит местным исполнительным органам обеспечить доступ к интернету. Реализация проекта запланирована по схеме ГЧП", - уточнил министр.

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В результате, по его словам, планируется обеспечить скорость доступа в интернет 20 мегабит в секунду, подключить 2 000 школ, учреждения здравоохранения, местные исполнительные органы.

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В свою очередь, министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснил, что для реализации была выбрана модель сервисного контракта закупа долгосрочной услуги. "Мерой господдержки здесь будет выступать долгосрочная гарантия потребления. Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течении трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе, на обслуживании, государство в течении 14 лет будет обеспечивать гарантированный закуп услуги. Таким образом бюджет разгружается", - объяснил он.

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Данияр Акишев
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