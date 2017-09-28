Минэнерго: Авиакеросина в Казахстане - с запасом

В энергетическом ведомстве заявили об увеличении поставок авиатоплива из Российской Федерации во второй половине сентября: по расчетам директора Департамента развития нефтяной промышленности Куаныша Кудайбергенова, общий объем сентябрьских поставок превысит среднемесячный показатель по году. Вкупе с увеличением внутреннего производства на 10 тысяч тонн авиатоплива в месяц это, по его мнению, является достаточным объемом для удовлетворения казахстанских авиакомпаний в ближайшее время.

Напомним, что в понедельник, 25 сентября, авиакомпания Air Astana заявила о грозящем отечественному внутреннему рынку авиаперевозок дефиците авиатоплива - заявление компании зиждилось на сведениях о предстоящей, якобы, остановке основного производителя авиакеросина в Казахстане - Шымкентского НПЗ - на ремонт. На фоне снижения (до 15 тысяч тонн) импортных поставок авиатоплива из России при среднемесячной потребности рынка в 47,5 тысячи тонн в "Эйр Астане" и сделали вывод о том, что рынку грозит срыв авиарейсов.

Эту тревогу поддержал и председатель правления авиакомпании QAZAQ AIR Блэр Трехерн Поллок, заявивший "Къ", что запасы топлива его компании подойдут к концу в середине октября, а россияне возобновлять импорт в Казахстан не торопятся. Однако 25 же сентября вице-министр энергетики Асет Магауов опроверг информацию об остановке Шымкентского НПЗ - более того, он заявил, что в Шымкенте производство авиакеросина ввиду сложностей на рынке будет увеличено с 20 тысяч до 30 тысяч тонн в месяц.

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Одновременно Асет Магауов признал, что с поставками недостающего до искомых 47,5 тысячи тонн российского авиакеросина действительно существуют трудности: по его сведениям, в первой половине сентября россияне поставили Казахстану всего 7 тысяч тонн авиатоплива. В четверг же, 28 сентября, в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций директор Департамента развития нефтяной промышленности Минэнерго Куаныш Кудайбергенов заявил, что лед в отношениях с российскими поставщиками тронулся - и поставки увеличились в разы.

"В целом с Министерством энергетики Российской Федерации на ежедневной основе проводится работа по организации импорта, на сегодняшний день уже зашло 18 тысяч тонн с начала месяца, в данный момент готовится к отгрузке дополнительно 8 тысяч тонн авиакеросина", - сообщил директор Департамента минэнерго. При этом остатки ранее импортированного авиакеросина, о которых в понедельник говорил Асет Магауов, уже снизились на две тысячи тонн: вице-министр 25 сентября говорил о переходящих остатках в 25 тысячах тонн, директор Департамента минэнерго 28 сентября заявил о том, что "на сегодняшний день остатки авиакеросина составляют в районе 23 тысяч тонн".

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Тем не менее, по оценке представителя минэнерго, совокупных запасов хватает для покрытия потребности казахстанских авиакомпаний "примерно на 15 дней", в течение которых, как уже говорилось выше, ударно будет "пахать" Шымкентский НПЗ, вырабатывая дополнительные к обычному объему 10-12 тысяч тонн авиакеросина.

"С учетом текущих остатков на авиабазах, импорта и производства авиакеросина, мы как министерство не видим предпосылок для остановки рейсов", - резюмировал Куаныш Кудайбергенов.