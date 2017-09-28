Валюта нал
USD 340.60 340.80
RUB 5.85 5.90
EUR 399.04 400.80
Валюта бирж
USD/KZT
340.43
-0.002%
EUR/KZT
400.52
-0.003%
RUB/KZT
5.85
-0.002%
EUR/USD
400.52
-0.003%
EUR/CHF
400.52
-0.003%
EUR/JPY
400.52
-0.003%
GBP/USD
455.12
+0.001%
USD/CHF
340.43
-0.002%
USD/JPY
340.43
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.43 400.52 5.85
-0.002% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
57.74
-0.003%
Нефть WTI
51.87
-0.005%
Золото
1288.2
+0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.74 51.87 1288.2
-0.003% -0.005% +0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Минэнерго: Авиакеросина в Казахстане - с запасом

28.09.2017 14:45   1038   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

В энергетическом ведомстве заявили об увеличении поставок авиатоплива из Российской Федерации во второй половине сентября: по расчетам директора Департамента развития нефтяной промышленности Куаныша Кудайбергенова, общий объем сентябрьских поставок превысит среднемесячный показатель по году. Вкупе с увеличением внутреннего производства на 10 тысяч тонн авиатоплива в месяц это, по его мнению, является достаточным объемом для удовлетворения казахстанских авиакомпаний в ближайшее время.

Напомним, что в понедельник, 25 сентября, авиакомпания Air Astana заявила о грозящем отечественному внутреннему рынку авиаперевозок дефиците авиатоплива - заявление компании зиждилось на сведениях о предстоящей, якобы, остановке основного производителя авиакеросина в Казахстане - Шымкентского НПЗ - на ремонт. На фоне снижения (до 15 тысяч тонн) импортных поставок авиатоплива из России при среднемесячной потребности рынка в 47,5 тысячи тонн в "Эйр Астане" и сделали вывод о том, что рынку грозит срыв авиарейсов.

Елена Бахмутова, председатель правления ФСМС: «Система ОСМС стала спусковым крючком»...
Не исключено, что в Казахстане в итоге будет отложен переход на систему обязательного социального медицинского страхования. Напомним, выступая на откр...

Эту тревогу поддержал и председатель правления авиакомпании QAZAQ AIR Блэр Трехерн Поллок, заявивший "Къ", что запасы топлива его компании подойдут к концу в середине октября, а россияне возобновлять импорт в Казахстан не торопятся. Однако 25 же сентября вице-министр энергетики Асет Магауов опроверг информацию об остановке Шымкентского НПЗ - более того, он заявил, что в Шымкенте производство авиакеросина ввиду сложностей на рынке будет увеличено с 20 тысяч до 30 тысяч тонн в месяц.

Т.Сулейменов: "В реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года предусмотрена активная роль населения"

Материалы по теме

Т.Сулейменов: "В реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года предусмотрена активная роль населения"

Байконур могут газифицировать до конца года

Елена Бахмутова, председатель правления ФСМС: «Система ОСМС стала спусковым крючком»

Прибыль крупного бизнеса Казахстана находится в убытке на 18%

Минэнерго: Казахстан готов к отопительному сезону почти на сто процентов

Одновременно Асет Магауов признал, что с поставками недостающего до искомых 47,5 тысячи тонн российского авиакеросина действительно существуют трудности: по его сведениям, в первой половине сентября россияне поставили Казахстану всего 7 тысяч тонн авиатоплива. В четверг же, 28 сентября, в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций директор Департамента развития нефтяной промышленности Минэнерго Куаныш Кудайбергенов заявил, что лед в отношениях с российскими поставщиками тронулся - и поставки увеличились в разы.

"В целом с Министерством энергетики Российской Федерации на ежедневной основе проводится работа по организации импорта, на сегодняшний день уже зашло 18 тысяч тонн с начала месяца, в данный момент готовится к отгрузке дополнительно 8 тысяч тонн авиакеросина", - сообщил директор Департамента минэнерго. При этом остатки ранее импортированного авиакеросина, о которых в понедельник говорил Асет Магауов, уже снизились на две тысячи тонн: вице-министр 25 сентября говорил о переходящих остатках в 25 тысячах тонн, директор Департамента минэнерго 28 сентября заявил о том, что "на сегодняшний день остатки авиакеросина составляют в районе 23 тысяч тонн".

Байконур могут газифицировать до конца года

Тем не менее, по оценке представителя минэнерго, совокупных запасов хватает для покрытия потребности казахстанских авиакомпаний "примерно на 15 дней", в течение которых, как уже говорилось выше, ударно будет "пахать" Шымкентский НПЗ, вырабатывая дополнительные к обычному объему 10-12 тысяч тонн авиакеросина.

"С учетом текущих остатков на авиабазах, импорта и производства авиакеросина, мы как министерство не видим предпосылок для остановки рейсов", - резюмировал Куаныш Кудайбергенов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    233

  • 2. Нет, не нравится
    660

  • 3. Мне все равно
    91

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    178

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное