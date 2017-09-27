Минэнерго: Казахстан готов к отопительному сезону почти на сто процентов

Председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Сунгат Есимханов в четверг, 22 сентября, оценил готовность крупных теплоисточников, теплосетей и жилого фонда республики к новому отопительному сезону как почти стопроцентную. При этом глава "надзорного" комитета считает, что ситуаций с "заморозкой" жилого фонда, как в декабре 2016-го - январе 2017 годов на этот раз удастся избежать.

Грядущему отопительному сезону, который в северных, восточных и центральных областях Казахстана обычно полномасштабно, с подачей тепла не только в детсады, школы и больницы, но и в жилые дома, стартует 1 октября, была посвящена отдельная онлайн-конференция на портале BNews. Такое пристальное внимание к проблемам теплоснабжения не случайно: в прошлом, 2016-17 годов, отопительном сезоне в стране случилось сразу несколько крупных инцидентов, связанных с отоплением жилого фонда. От проблем с поставками угля на станции до выхода из строя в один день сразу трех котлоагрегатов на Темиртауской ТЭЦ.

"Кульминацией" же отопительных ЧП в прошлом году стал взрыв автономного котла в подвале жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области, повлекший гибель девяти человек под завалами обрушившегося подъезда. Нынешний отопительный сезон, по мнению председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Сунгата Есимханова, должен пройти куда спокойнее, хотя теплее предыдущих зим нынешняя зима в Казахстане, по его сведениям, не будет. Глава комитета сослался на данные "коллег из "Казгидромета", которые обещают в ближайшие "два-три месяца такой же температурный режим, как и в прошлом году".

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Напомним, что прошлогодний октябрь на севере, востоке и в центре страны начался с вторжения холодного антициклона с Таймыра, что привело к заморозкам ночью до 2-7 градусов мороза, а днем столбик в этих регионах не поднимался выше 10 градусов тепла. Во второй декаде октября температура на севере и в центре повысилась, а вот восток оставался во власти "российского" антициклона. В ноябре север, центр и восток республики, с которых отопительный сезон в стране традиционно и начинается, днем мерзли в диапазоне от - 3,7 градусов в Караганде до - 5,3 градусов мороза в Петропавловске. А ночью там температура падала от - 7,2 градусов до - 8 градусов в Петропавловске.

Но это, напомним, средняя температура по месяцу, не учитывающая пиковые значения похолоданий в тех или иных населенных пунктах. Она может складываться из повторяющейся цепочки в три-четыре дня с плюсовой температурой - и одного особо "жаркого" денька с 10-15 градусами мороза за бортом. Поэтому к концу сентября в Казахстане отопительная система должна быть уже во всеоружии, что, по заверениям Сунгата Есимханова, сейчас и наблюдается.

"Мы 5 сентября на заседании правительства докладывались о готовности к отопительному сезону, уже тогда практически все социальные объекты были готовы к приему тепла в отопительный сезон, по подготовке жилых домов на начало сентября было 88% готовности, - напомнил спикер онлайн-конференции. - Естественно, сейчас эти цифры ежедневно меняются и растут, так как идет последняя отладка систем и идет соответствующая подготовка энергоисточников к подаче тепла. По крупным станциям, которые мы контролируем, и по крупным котельным в этом году было запланировано достаточно большое количество ремонтных работ: ремонт 10 энергоблоков, 61 котла и 49 турбин, и практически все работы идут в графике, основные ремонты сделаны… На 1 октября все необходимое оборудование, можно сказать, на 99% у нас готовность есть, и к началу отопительного периода все будет нормально работать", - добавил он.

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При этом, по сведениям представителя "надзорной" энергетической структуры, в северных областях республики подача тепла уже начата (онлайн-конференция проходила 22 сентября) в связи с наступившим там резким похолоданием.

"В этом году наши коллеги из Павлодарской области приняли решение раньше начать отопительный сезон, отопительный период у нас начинается по решению местных исполнительных органов, - пояснил Сунгат Есимханов. - И с 18 сентября акиматы городов Павлодарской области приняли решение о подаче тепла, так как источники и сети готовы, и в Павлодаре и в Экибастузе уже многие социальные объекты подключены к теплу, так как немного холоднее стало. Речь идет о школах и больницах", - добавил он.

Он предположил, что в "течение следующей недели" (которая, исходя из сроков онлайн-конференции, началась с 25 сентября) остальные северные, центральные и восточные регионы также начнут подавать тепло в сети социальных объектов - и по мере необходимости подключать жилые дома.

"Южные регионы подключатся, естественно, позже, Алматы обычно - в середине октября, а в Кызылорде, в Шымкенте, бывает, до начала ноября нет необходимости подавать тепло", - заметил он.

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При этом ранняя подача тепла в некоторых регионах, по его словам, не должна повлечь за собой проблем с топливом, как в прошлом году, когда некоторые станции не могли возобновить его запасы. Причем не потому, что угля не было, а потому, что вагонов для его подвозки не хватало: они все в разгар отопительного сезона "ушли" в соседнюю Россию.

"В прошлом году, когда у нас сезон начался, были немного сбои, но это не от того, что угля не было или не хотели закупать его станции. Просто была проблема с транспортировкой, у нас была нехватка вагонов, не только у КТЖ, но и у частного парка, так как этот парк ушел в Россию, - напомнил глава комитета. - Там дороже были услуги оказания вагоноперевозок, и естественно, частники ушли туда зарабатывать деньги. В этом году мы эти процессы отрабатываем с лета уже, и на сегодня у нас угля заготовлено на 30% почти больше, чем в прошлом году. Поэтому запасы топлива сегодня позволяют говорить, что на сегодняшний день практически на всех крупных станциях и котельных запас есть", - подчеркнул он.

По его словам, из этого общего "запасливого" настроя выбивалась станция в Кокшетау, которая является государственным предприятием - и зависит от сроков выделения денег из местного бюджета. Однако и там, по сведениям Сунгата Есимханова, с начала сентября процесс наращивания запасов пошел.

"Они 7 сентября начали завоз угля. На сегодня они имеют 15-суточный запас угля, поэтому, думаю, в ближайшую неделю они нагонят - и там проблем не будет. А вообще, норматив топлива в плане угля практически со всеми станциями в каждодневном и в прямом контакте отрабатывается", - сказал он. Под нормативом в данном случае подразумевается требование минэнерго ко всем крупным угольным станциям и котельным, находящимся на расстоянии от источника угля в 200 километров и больше, иметь на складах возобновляемый 20-суточный запас топлива. Рассчитываемый по среднесуточному потреблению угля этой станции в тот или иной период отопительного сезона в прошлом отопительном периоде.

У станций, генерирующих тепло на газе, несколько иная проблема: газ хранить в таких промышленных объемах на этих станциях невозможно физически, поэтому там действуют договора с газовыми компаниями на прямую поставку сырья на станции.

"Несколько наших предприятий имеет задолженность перед газовиками, - признал представитель минэнерго. - Но определенные договоренности по ним есть, единственная проблема сейчас стоит по Шымкентской ТЭЦ, но так как там отопительный сезон начинается в ноябре, они в течение ближайших двух недель этот вопрос закроют, подача газа возобновится - и там тоже проблем не будет. То есть по топливу тоже все вопросы решены", - резюмировал он.

И перешел к комментариям по двум самым острым вопросам прошлого отопительного сезона - по ТЭЦ-2 в Темиртау, которой владеет АО "АрселорМиталл Темиртау" и по котельным в подвалах домов, один из которых "рванул" сразу после Нового года в поселке Шахан Карагандинской области. Напомним, что в Темиртау в декабре прошлого года температура в домах не превышала 12 градусов - и местные власти, получив нагоняй от премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева за это, к новому году отрапортовали об исправлении ситуации.

Однако в середине января 2017 года в один день на этой злосчастной станции одновременно из-за поломок в системе пришлось останавливать три котлоагрегата, что привело к снижению температуры подаваемой в квартиры горячей воды и отопления на 15 градусов ниже норматива. По утверждению Сунгата Есимханова, после январской истории собственник станции ныне подошел к ее ремонту гораздо ответственнее.

"По ситуации в Темиртау - мы сами этот вопрос акцентировали с коллегами из Карагандинской области, поэтому к этой станции в этом году отдельное отношение: премьер-министр посетил эту станцию, руководство министерства несколько раз было, мы с коллегами из Темиртау с акимата области и города в еженедельном режиме на этой станции находимся, - сказал он. - В этом году ремонты увеличились по количеству оборудования в несколько раз, по выделенным средствам - акционер выделил достаточно большие средства, поэтому мы весь этот ремонтный период контролировали графики. В настоящее время все ремонты идут в графике, но, естественно, после ремонтов идет пусконаладка этого оборудования, и определенные шероховатости, которые есть, мы сейчас показываем совместно подрядчикам, чтобы эта работа была до начала отопительного сезона восстановлена. Сейчас станция также в штатном режиме работает, и надеемся, что в этом году ситуация не повторится, акцент на этом будем делать", - добавил представитель минэнерго.

Он подчеркнул, что не может утверждать, будто то или иное оборудование на любой станции в Казахстане, многие из которых эксплуатируются по 30-40 лет, не выйдет из строя нынешней зимой. По словам главы комитета, речь идет о том, что на каждом энергоисточнике должны быть запасные мощности на случай выхода основного оборудования из строя: именно этого "запаса", по его словам, и не хватило в прошлом году в Темиртау. И именно на своевременном вводе в эксплуатацию такого запаса сейчас концентрируется казахстанский энергонадзор.

Что касается взрыва котла в Шахане, то, как напомнил, Сунгат Есимханов, вопрос эксплуатации малых котельных, обеспечивающих теплом один-два дома находится в компетенции местных исполнительных органов, а не минэнерго. Тем не менее, по его сведениям, в настоящее время из 31 котла, которые находятся в подвалах домов населенных пунктов Карагандинской области, 18-ть уже вынесены за пределы жилого строения.

"По остальным таким котлам признали, что они имеют такую конструкцию, которая опасности не представляет, - сказал он. - Там проведен инструктаж работников, сделан анализ - и уже в следующем году, после отопительного сезона они будут выведены все. Эта работа поручена всем регионам, в каждом регионе есть утвержденный план, конечно, после этого несчастного случая только мы стали акцентировать на этом внимание, но сейчас этот вопрос на полном контроле руководства правительства", - заключил Сунгат Есимханов.