Минэнерго порекомендовало акиматам следить за качеством угля

Вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев признал наличие проблем с поставками коммунально-бытового угля на внутренний рынок и с качеством реализуемого населению топлива. Однако первую проблему, по его словам, энергетическое ведомство разрешит совместно с НК «Казахстан Темир Жолы», проблему же качества реализуемого топлива должны решить, по его утверждению, региональные акиматы.

Сегодня на брифинге в СЦК замминистра энергетики признал, что на юге Казахстана в настоящий момент существуют «определенные сбои по поставкам коммунально-бытового угля», причем отнюдь не из-за его нехватки: в стране «добывается и отправляется углепроизводителями, на 2 % продукции выше от плана». Связано это, по утверждению вице-министра, с «пробками» на железнодорожных путях.

«Большую работу проводит «Казахстан Темир Жолы», необходимые вагоны есть, однако сразу мы должны сказать - имеет место быть затоваривание путей. Это вызвано тем, что в России были большие «каникулы» - и большое количество вагонов скопилось на казахстанских железных дорогах», - пояснил Бакытжан Джаксалиев.

Минобороны погасит долги перед бизнесменами

В результате, по его словам, имеются сложности по подаче вагонов для отгрузки угля на угледобывающих предприятиях – Шубарколь в Карагандинской области, Каражыра в Семее и Богатырь в Павлодарской области.

«По большей части, мы, конечно, обращаем внимание на Каражыра, - заметил замминистра. - В этом есть сложность, но она носит временный характер. Мы сейчас ведем переговоры с «Темир Жолы» и акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, данная ситуация находится под контролем и совместными действиями принимаются меры на предмет насыщения рынка коммунально-бытовым углем. Да есть сейчас такие сложности, поэтому, пользуясь этой трибуной, мы призываем акиматы областей на сегодняшний день максимально усилить информирование населения, по тем уровням запаса угля, и работающим «тупикам» топливным на которых сегодня наше население может приобретать уголь», - добавил он.

При этом вице-министр отметил, что его ведомство не владеет информацией об уровнях лимитирования отпуска угля в одни руки, и предположил, что такие механизмы могут вводиться региональными властями ввиду того, что в этих регионах запасы угля либо заканчиваются. А в некоторых точках страны их просто нет.

На 15,6 млн тенге оштрафованы предприятия, выпускающие некачественные товары

«Меня только сегодня, перед пресс-конференцией известили, что в восточной Алматы, в городах Иссык за Талгаром жители испытывают определенные трудности с наличием угля. Не испытывают, а действительно нет угля, - уточнил Джаксалиев. - Мы поговорили с акиматомАлматинской области, уж организована техника,грузовики на подвоз этого угля в данные населенные пункты. Мы обращаемся к акиматам организовать эту работу на местах», - добавил он.

Увеличенное потребление угля на юге, по его предположению, связано не только с понижением температуры воздуха, но и с переходом на это топливо тепличных хозяйств.

«Касательно Алматинской области: с развитием тепличного овощеводства там на сегодня переходят на использование угля, которыйв прошлом году не использовался, и он по большей части уходит на обогрев тепличного хозяйства. Это значительная доля, по югу Казахстана мы исчисляем ее около 250 тысяч тонн, которые уходят именно на этот сегмент овощепроизводства», - подчеркнул представитель министерства.

Он также прокомментировал жалобы на качество угля, которые, по данным вице-министра, поступают не только от населения, но и от крупных энергетических предприятий: таких, как ТОО «Согринская ТЭЦ», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Жалобы идут на уголь с разреза АО «Каражыра».

Минюст РК: «У шведского исполнительного органа нет прав распродавать активы Нацфонда РК и «Самрука»

«Мы разбираемся с этими вещами, но должны отметить, что это связано с провидением горных работ. Сейчас мы в экстренном порядке вызываем всех представителей этих угледобывающих предприятий. У нас есть определенные нормы и стандарты, по которым должны поставляться уголь. Но в тоже время в рамках хозяйствующихдоговоров самих субъектов, которые заказывают – заказчики, надо вести исковую-претензионную работу на предмет взыскания с этих предприятий за занижение качества продукции, - подчеркнул Джаксалиев. - А акиматы я прошу смотреть на вопросы того, что действительно, порой продают нашему конечному потребителю, бытовым потребителям, уголь низкого качества, а порой не тот уголь, за который они берут деньги. Иными словами за Шубаркульский уголь выдают другой уголь, низкого качества, а деньги берут как за Шубаркульский уголь. Это по большей части на плохо контролируемом сегменте рынка, где на определенных «пятаках» скапливается маленькие. Это тяжело проследить, потому что у нас достаточно разветвленная сеть трейдеров. Но это надо пресекать в любом случае. И можем однозначно сказать, что министерство не может данную ситуацию проконтролировать. Ее должны контролировать наши коллеги из местных исполнительных органов», - заключил он.

По сведениям Минэнерго РК, в 2017 году в Казахстане было добыто 106,7 млн тонн угля, что на 8,2 млн тонн выше 2016 года. При этом энергопроизводящим предприятиям Казахстана отгружено 56,3 млн тонн или на 7,1 млн тонн больше, чем в 2016 году. Коммунально-бытового угля населению в прошлом году было отгружено 17,5 млн тонн, что больше на 18 % по сравнению с 2016 годом. При этом Казахстан увеличил экспорт угля на 3,1 млн тонн, достигнув показателя 29,3 млн тонн.