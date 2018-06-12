Минфин: В 2018 году государственный бюджет исполняется с профицитом

С начала года государственный бюджет исполняется с профицитом, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.

«За отчетный период (январь-май 2018 года) на всех уровнях бюджетов обеспечен темп роста доходов: государственный бюджет - 11%, республиканский – на 12% и местный – на 7%. Улучшился процент освоения расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: государственный бюджет - 97,8%, республиканский бюджет – 98,1% и местные бюджеты – 98,4%», - сказал Султанов.

«По итогам пяти месяцев государственный и местные бюджеты выполнены с профицитом, республиканский – с дефицитом 138 млрд тенге. Дефицит профинансирован за счет внутренних ресурсов», - добавил он.

По информации министра, доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) составили 3 290 млрд тенге или 104,3% к плану отчетного периода. Доходы республиканского бюджета исполнены – на 100,7%, местного бюджета – на 114,4%.

«В республиканский бюджет доходов поступило 2 334 млрд тенге. Это на 16 млрд тенге больше плана и на 253 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевыполнение плана сложилось в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых – на 19,9 млрд тенге в связи с увеличением средней цены на металлы на 11% и налога на игорный бизнес - на 6,1 млрд тенге в связи с появлением дополнительных объектов налоговых проверок», - сказал Султанов.

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При этом «план по корпоративному подоходному налогу не исполнен на 23 млрд тенге в связи со снижением поступлений банковского сектора».

«Доходы местных бюджетов перевыполнены на сумму 120 млрд тене и составили 957 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 млрд тенге. Это обеспечено за счет налогов. План выполнен во всех регионах. Вместе с тем, снизился темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городах Астана и Алматы», - добавил министр.

Расходы республиканского бюджета освоены на 3 684,5 млрд тенге, не освоено – 58,4 млрд тенге.

«Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: министерство обороны – 17,2 млрд тенге, МСХ – 8,5 млрд тенге, МВД – 5,4 млрд тенге, МКС – 7,8 млрд тенге, МФ – 3,3 млрд тенге, КНБ – 3,4 млрд тенге, ВС – 1,8 млрд тенге», - отметил глава минфина.