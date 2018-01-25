Минобороны погасит долги перед бизнесменами

Сегодня на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП РК «Атамекен» адвокат Коллегии адвокатов г. Астана Мухтар Кожахметов сообщил, что конфликт между минобороной и группой предпринимателей исчерпан. По решению суда военные выплатят бизнесменам все долги.

«Буквально вчера суд города Астаны поддержал нашу позицию в вопросе с минобороной и отменил решения экономических судов. Суд вынес решение о взыскании задолженности с воисковой части. Решение вступило в законную силу», - сообщил он.

Его слова подтвердил начальник Главного управления государственных закупок Вооруженных сил РК Александр Степаненко. При этом он заверил членов Совета, что ведомство в течении месяца погасят свои долги перед предпринимателями.

Напомним, в конце декабря 2016 года между Министерством обороны РК и предпринимателями были подписаны дополнительные соглашения к ранее заключенным основным договорам. Согласно этим документам бизнесмены обязались оказать услуги по организации питания военнослужащих воинских частей с января по февраль 2017 года - до подведения итогов конкурсных процедур.

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Однако, после оказания услуг, минобороны отказалось подписывать акты выполненных работ и оплачивать фактически полученные услуги. Свой отказ госорган объяснял несвоевременностью регистрации договора в органах казначейства. В итоге, 11 бизнесменов понесли ущерб на общую сумму около 200 млн тенге, что отразилось на своевременной выплате зарплаты работникам, своевременной уплате налогов, погашении кредитов.