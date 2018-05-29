Минсельхоз меняет подходы к сельхозкооперации

Министерство сельского хозяйства предлагает изменить ключевые показатели по сельхозкооперации, рассчитывая избавиться от формального подхода к объединению мелких фермеров. Об этом в ходе заседания правительства сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«По состоянию на 1 апреля текущего года по данным статистики зарегистрировано 2 849 кооперативов с объединением более 62 тысяч лиц. По итогам проверки администрации президента выявлен ряд системных проблем, сдерживающих эффективное развитие сельхозкооперации. Это большая доля бездействующих – 18% и формально созданных кооперативов – 42%», - заявил Евниев.

Также есть проблемы с переработкой и сбытом произведенной членами кооперативов продукции, недостаточно мер по стимулированию развития кооперативов. Есть проблема нехватки земель сельскохозяйственного назначения, а также несоответствие данных акиматов статистическим данным.

«В ходе работы по актуализации действующей госпрограммы выявлены 6 ключевых проблем АПК, решению которых способствует сельхозкооперация. Это: низкая производительность труда, низкая конкурентоспособность продукции, как следствие - недозагруженность перерабатывающих предприятий, низкая техническая оснащенность, недостаток знаний, низкая доходность от реализации продукции, высокие накладные расходы», - перечислил Евниев.

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«И когда мы сопоставили установленные 6 индикаторов действующей госпрограммы, то выяснили, что они не позволяют оценить степень решения вышеуказанных проблем и мотивируют участников кооперативов и местных исполнительных органов к припискам и фальсификации показателей. Поэтому возникла необходимость замены действующих целевых индикаторов», - объяснил он.

В связи с этим «целью программы развития агрокооперации предлагается определить постоянное повышение производительности труда и конкурентоспособности участников сельскохозяйственной кооперации».

«Предлагается вести три измеримых ключевых индикатора с ежегодным ростом не менее чем на 10%: рост производительности труда участников кооперативов, рост выручки от реализации продукции (в том числе экспорта) и оказания услуг, рост инвестиций в основные средства сельхозкооперативов», - сказал Евниев.

Предлагаемые целевые индикаторы, по мнению минсельхоза, «стимулируют участников кооперативов и местные исполнительные органы к экономическому анализу всей цепочки производственно-технологических и маркетинговых процессов, к выявлению и устранению сдерживающих факторов».

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