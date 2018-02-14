Минсельхоз предлагает лишать доступа к субсидиям за сев товарными семенами

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев считает, что те фермеры, которые засевают поля товарными, то есть низкого качества, семенами, не должны получать никаких субсидий вообще. Такое мнение он высказал в среду на коллегии министерства сельского хозяйства.

«Вопрос семян стоит критически. У нас, к сожалению, по статистике мы видим, что примерно 18-20% семян - это товарная, массовая репродукция. Но точечный анализ и опрос хозяйств говорит, что их больше 50%. Не могу понять почему это. Вроде бы сами сельхозники, сами фермеры должны быть заинтересованы сеять кондиционные семена. Почему они сеют товарные? Значит, есть что-то неправильно настроенное», - считает он.

В то же время, отметил Умирзак Шукеев, «с нынешней системой субсидирования есть интерес тех, кто производит элитные семена продавать их как товарные, потому что все компенсируется субсидиями».

По мнению министра, необходимо изменить систему и начать субсидировать не хозяйства, а покупателей семян.

«Нам надо открыть этот рынок, надо конкуренцию открыть. Надо, чтобы люди приходили. Без семян как мы можем производительность поднять? Это же краеугольный камень. Мы вообще должны настроить систему субсидий так, чтобы, если компания или фермер использует товарные семена, он вообще не имел доступ ни к каким другим субсидиям. Он не получит доступ ни к удобрениям судсидируемым, ни к гербицидам, ни к технике. Потому что это понятно - зачем нам переводить добро. Если посеял товарное зерно, зачем нам остальное все давать. Поэтому я ставлю семена на первое место», - подчеркнул Шукеев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН