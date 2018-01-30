Минсельхоз разделит фермеров на три категории

Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстан Арман Евниев сообщил, что ведомство разделит фермеров на три категории в рамках вовлечения их в цифровизацию АПК.

К первой категории будут отнесены, так называемые, «пионеры» цифровизации. Это фермеры, которые имеют инфраструктуру и готовы уже сейчас приступить к цифровизации своего производства.

Ко второй категории будут отнесены фермеры, имеющие высокий уровень технической оснащенности и внедряющие высокотехнологическое оборудование.

Для решительного шага к цифровизации им, по словам Евниева, необходимы поддержка и стимулирование.

К третьей категории вице-министр отнес товаропроизводителей, обладающих пока на низком уровнем технической оснащенности и пока не готовых к соблюдению технологической дисциплины в полном объеме. С этой группой МСХ будет работать комплексно.