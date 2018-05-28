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Минсельхоз внес в парламент предложения по введению единого аграрного налога

28.05.2018 13:56   574   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Министерство сельского хозяйства представило в парламент пакет изменений в законодательство по введению единого аграрного налога и рассчитывает, что поправки будут приняты уже осенью 2018 года. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Это наше предложение о том, что нужно упростить налогообложение. Очень много видов налогов, в результате изъятий из налоговой системы, на самом деле налогов в бюджет от сельского хозяйства поступает мало. Если мы введем один понятный налог, привязанный например, к используемой площади земли, то, во-первых, налогов поступит больше и администрировать его будет легче», - заявил он.

При этом Шукеев заметил, что существуют и мнения «других министерств, финансистов, экономистов, которые тоже нужно учитывать». «Например, говорят, тогда может получиться, что не будет расти налоговая грамотность сельхозпроизводителей, некоторые говорят, что может образоваться некий налоговый оффшор», - объяснил он.

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«Все мнения имеют право на жизнь, будем обсуждать. Сейчас это включено в пакет изменений в законодательство, который в мажилисе обсуждается. Осенью, надеемся, парламент примет», - заключил Шукеев.

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Ранее Умирзак Шукеев уже выступал с инициативой введения в Казахстане единого сельскохозяйственного налога. В начале 2018 года, через два месяца после назначения на пост главы минсельхоза, он на коллегии ведомства заявил: «Нам надо заново пересмотреть вопрос налогообложения в сельском хозяйстве. Всего с сельского хозяйства налогов поступает мизерное количество. Но само налогообложение очень сложное. Думаем, мы вместе с бизнесом, вместе с экономическими ведомствами обсудим вопрос введения единого аграрного или сельского налога».

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Чхве Сон Хи
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