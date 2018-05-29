Минсельхоз восстановит субсидирование ставок вознаграждения по лизингу

Министерство сельского хозяйства планирует восстановить субсидирование ставок вознаграждения по лизингу и кредитам субъектов агропромышленного комплекса, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«Предлагается (для развития сельхозкооперации) сохранить инвестсубсидии, субсидирование НДС заготовительных организаций, а также товарно-специфические субсидии в животноводстве за счет средств местного бюджета», - сказал Евниев.

Также «будет восстановлено субсидирование ставок вознаграждения по лизингу и кредитам субъектов АПК». Наряду с этим будет продолжено «предоставление микрокредитов для крестьянских, фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей».

Вице-министр отметил, что кредитными продуктами могут воспользоваться наряду с сельхозтоваропроизводителями и кооперативы. «При этом личные подсобные хозяйства имеют два варианта участия в такой кооперации: сдавать произведенную продукцию в заготовительные центры или перейти в статус ИП, КХ, ФХ», - добавил он.