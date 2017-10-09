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Минтруда: ежегодно порядка двухсот пятидесяти работников погибают на производстве

09.10.2017 11:05   182   0 Автор: Салим Сакенов

Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает поправки в трудовой кодекс для улучшения социальной защиты работников, занятых на вредных и опасных производствах. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

"Несмотря на общее снижение уровня травматизма, ежегодно более полутора тысячи работников получают травмы на производстве и порядка двухсот пятидесяти погибают. По информации Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний за последние пять лет впервые профзаболевание установлено более чем у 2,6 тысяч человек", - сказала министр.

При этом она отметила, что сегодня "никто из работодателей практически не воспользовался правом не отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы при устранении на производстве вредных условий труда". Из более 8 тыс. предприятий продолжают отчислять 5% взносы в пользу 432 тыс. работников, занятых во вредных условиях труда. Расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда увеличились с 78 млрд тенге в 2012 году до 100 млрд тенге в 2016 году.

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Между тем, отметила Дуйсенова, "можно было сократить все эти расходы и намного уменьшить нагрузку самим работодателям за счет улучшения условий труда или за счет перевода работников на более безопасные виды работ".

Министр напомнила, что в соответствии с трудовым кодексом одной из мер компенсации работникам, занятым во вредных условиях труда, является предоставление дополнительных отпусков продолжительностью не менее шести дней. По итогам аттестации производственных объектов по решению работодателей может быть установлена и бОльшая продолжительность.

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"На практике работодатели представляют отпуска работникам по Списку профессии и производств, утвержденному уполномоченным органом. Это приводит к определенным перекосам и нарушениям основополагающих принципов охраны труда. Работники, чьи профессии не включены в этот список, могут остаться без дополнительных отпусков и соответствующих льгот и компенсаций, несмотря на занятость в особых условиях производства, а работодатели, улучшившие условия производства и устранившие вредные производственные факторы, вынуждены предоставлять по Списку дополнительные отпуска и нести неоправданные издержки", - пояснила министр.

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"Для разрешения данной проблемы, с учетом мирового и отечественного опыта, предлагается перейти к предоставлению дополнительных отпусков  не по Списку, а при наличии вредных производственных факторов, установленных в ходе  аттестации и оценки профессиональных рисков. В этом случае, во-первых, льготами и компенсациями будут охвачены все работники, занятые во вредном производстве, независимо от их профессий. Во-вторых, у работодателей появится стимул к улучшению условий труда и ускорению внедрения трудовых стандартов", - сказала Дуйсенова.

По ее словам, эти предложения после согласования с социальными партнерами будут внесены как изменения и дополнения в Трудовой кодекс.

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