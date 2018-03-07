Минтруда озвучил условия получения микрокредитов под 6% годовых

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев в пятницу рассказал об условиях получения микрокредитов на новых условиях на селе и в городе.
Как известно, 5 марта глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил, что в Казахстане в текущем году будет увеличена программа микрокредитования населения до 62 миллиардов тенге.
«Как получить эти микрокредиты - житель села должен обратиться либо в центр занятости населения в райцентре, либо в филиал палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» в этом районе, либо в соответствующий акимат аульного округа либо района и его заявка будет направлена в центр занятости, - сказал Альтаев на брифинге в правительстве 7 марта. - Там его проверят через информационную систему «Енбек», является ли он действительно безработным либо самозанятым, после этого ему будут оказаны консультации - как можно получить этот кредит, какие документы для этого надо сдать», - добавил он.
После этого потенциальный заемщик будет направлен на обучение через программу «Бизнес-Бастау», после чего он получит сертификат, который и дает ему право на получение кредита под 6% годовых сроком либо на 5, либо до 7 лет.
В Казахстане опубликован список запрещенных к полету самолетов
«Мы предполагаем, что в 2018 году 62 млрд тенге будет направлено на эту программу микрокредитования, большая часть этих денег пойдет на село, и мы предполагаем, что 14 тысяч человек, в основном - жители села, получат эти деньги и откроют новые рабочие места. Мы также предполагаем, что более 40 тысяч рабочих мест только за счет этих микрокредитов откроются в 2018 году», - сказал вице-министр.
В Казахстане опубликован список запрещенных к полету самолетов
В Казахстане предлагают вернуть ГАСКи в ведение МИР РК
Казахстан расширяет маршруты для отправки грузов из США в Афганистан
На руководящих позициях мужчин почти вдвое больше, чем женщин
Дело вице-министра Садибекова: одни радуются, другие задаются вопросами
Он пояснил, что инициатива главы государства изначально подразумевала обучение основам бизнеса тех лиц, которые хотят начать заниматься предпринимательством на селе, после чего им будут предоставлены стартовые денежные средства, с помощью которых они могут начать свой бизнес.
«На селе через Фонд поддержки сельского хозяйства будут предоставляться микрокредиты, их процентная ставка будет составлять всего 6 % годовых, нет сейчас такой процентной ставки на селе, потому что банки практически не кредитуют бизнес на селе», - подчеркнул вице-министр.
По его словам, комбанки практически не кредитуют сельчан, поскольку считают сельскую местность высокорискованной с точки зрения возврата кредитов, в том числе и потому, что на селе нет объектов залогов, покрывающих стоимость кредита. Помимо этого, комбанки считают высокой себестоимость обслуживания этих кредитов и «не хотят отправлять, особенно в дальние аулы, своих кредитных менеджеров».
В Казахстане предлагают вернуть ГАСКи в ведение МИР РК
«Те же микрофинансовые организации, которые работают на селе, у них очень высокая ставка, мы проанализировали: она составляет, по сути, от 30 до 50 % годовых, это для бизнеса абсолютно неподъемно», - добавил Альтаев, поясняя, почему в программе делается упор именно на сельскую местность.
Тем не менее, по его словам, программа микрокредитования коснется и городских начинающих предпринимателей, в первую очередь, начинающих проекты с нуля.
«В городах банки второго уровня стартаперам практически не дают кредиты, потому что у них есть основное условие - три года безубыточного ведения бизнеса. А у молодого человека, который хочет начать бизнес, нет истории, и он не может получить кредиты», - пояснил представитель руководства министерства.
В программе же микрокредитования предусматривается система гарантирования: если микрокредит берет начинающий предприниматель, то до 85 % его кредита гарантируется за счет государства, если речь идет о займе уже действующего предпринимателя, который хочет получить деньги на расширение своего бизнеса, тогда гарантируется до 50 % годовых.
«Соответствующие гарантии предоставляет на селе организация «Казагрогарант», в городе - фонд «Даму», - заключил Альтаев.
Казахстан расширяет маршруты для отправки грузов из США в Афганистан