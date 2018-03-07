Минтруда озвучил условия получения микрокредитов под 6% годовых

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев в пятницу рассказал об условиях получения микрокредитов на новых условиях на селе и в городе.

Как известно, 5 марта глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил, что в Казахстане в текущем году будет увеличена программа микрокредитования населения до 62 миллиардов тенге.

«Как получить эти микрокредиты - житель села должен обратиться либо в центр занятости населения в райцентре, либо в филиал палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» в этом районе, либо в соответствующий акимат аульного округа либо района и его заявка будет направлена в центр занятости, - сказал Альтаев на брифинге в правительстве 7 марта. - Там его проверят через информационную систему «Енбек», является ли он действительно безработным либо самозанятым, после этого ему будут оказаны консультации - как можно получить этот кредит, какие документы для этого надо сдать», - добавил он.

После этого потенциальный заемщик будет направлен на обучение через программу «Бизнес-Бастау», после чего он получит сертификат, который и дает ему право на получение кредита под 6% годовых сроком либо на 5, либо до 7 лет.

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«Мы предполагаем, что в 2018 году 62 млрд тенге будет направлено на эту программу микрокредитования, большая часть этих денег пойдет на село, и мы предполагаем, что 14 тысяч человек, в основном - жители села, получат эти деньги и откроют новые рабочие места. Мы также предполагаем, что более 40 тысяч рабочих мест только за счет этих микрокредитов откроются в 2018 году», - сказал вице-министр.

Он пояснил, что инициатива главы государства изначально подразумевала обучение основам бизнеса тех лиц, которые хотят начать заниматься предпринимательством на селе, после чего им будут предоставлены стартовые денежные средства, с помощью которых они могут начать свой бизнес.

«На селе через Фонд поддержки сельского хозяйства будут предоставляться микрокредиты, их процентная ставка будет составлять всего 6 % годовых, нет сейчас такой процентной ставки на селе, потому что банки практически не кредитуют бизнес на селе», - подчеркнул вице-министр.

По его словам, комбанки практически не кредитуют сельчан, поскольку считают сельскую местность высокорискованной с точки зрения возврата кредитов, в том числе и потому, что на селе нет объектов залогов, покрывающих стоимость кредита. Помимо этого, комбанки считают высокой себестоимость обслуживания этих кредитов и «не хотят отправлять, особенно в дальние аулы, своих кредитных менеджеров».

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«Те же микрофинансовые организации, которые работают на селе, у них очень высокая ставка, мы проанализировали: она составляет, по сути, от 30 до 50 % годовых, это для бизнеса абсолютно неподъемно», - добавил Альтаев, поясняя, почему в программе делается упор именно на сельскую местность.

Тем не менее, по его словам, программа микрокредитования коснется и городских начинающих предпринимателей, в первую очередь, начинающих проекты с нуля.

«В городах банки второго уровня стартаперам практически не дают кредиты, потому что у них есть основное условие - три года безубыточного ведения бизнеса. А у молодого человека, который хочет начать бизнес, нет истории, и он не может получить кредиты», - пояснил представитель руководства министерства.

В программе же микрокредитования предусматривается система гарантирования: если микрокредит берет начинающий предприниматель, то до 85 % его кредита гарантируется за счет государства, если речь идет о займе уже действующего предпринимателя, который хочет получить деньги на расширение своего бизнеса, тогда гарантируется до 50 % годовых.

«Соответствующие гарантии предоставляет на селе организация «Казагрогарант», в городе - фонд «Даму», - заключил Альтаев.

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