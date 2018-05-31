Минюст Казахстана подал заявление в суд Великобритании о снятии ареста с $530 млн

Министерство юстиции Казахстана уже подало соответствующее заявление в суд Великобритании о снятии ареста с $530 млн средств Национального фонда Казахстана. Об этом журналистам сообщил министр юстиции Марат Бекетаев.



«Бельгийский судья сказала, что 530 млн долларов она временно оставляет под арестом. И она сказала, что вопрос отношений Национального банка и Bank of New York Melon, они регулируются контрактом между ними, и в этом контракте они сами указали, что применимое право - это английское право. Соответственно, подсудно это дело только английскому суду. Мы уже подали в английский суд соответствующее заявление для того, чтобы английский суд рассмотрел этот вопрос», - сказал Бекетаев в кулуарах парламента.

Он подчеркнул, что «отвечать по обязательствам Республики, которые мы также не признаем, Национальный банк не должен. Национальный банк обладает суверенитетом, средства Национального фонда защищены суверенитетом». «И кроме того, главная концепция, она общепринята во всем мире, по обязательствам одного лица другое лицо не отвечает», - добавил он.

Министр напомнил, что позиция казахстанской стороны однозначна: «Арбитражное решение основано на мошенничестве, и эта позиция не спекулятивная, она уже поддержана дважды английским судом. Мы эту линию будем продолжать».



«Мы подали заявление сразу же, когда вышло решение бельгийского суда. Это получилось в течение суток. Почему так быстро - потому что у нас было несколько сценариев, и по каждому сценарию у нас были готовы документы. Мы бы в любом случае в течение суток по тому или иному сценарию действия предприняли бы. Поэтому мы будем ждать. Английский суд не ограничен в сроках. Будем надеяться, что достаточно быстро», - сказал Бекетаев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН