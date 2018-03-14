Минюст отстранит руководителя палаты частных судисполнителей Сергея Ли, сообщает пресс-служба МЮ РК.

«Председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей в 1997 году был уволен с воинской службы по отрицательным мотивам. Однако, Сергей Ли скрыл данный факт при подаче документов на получение лицензии для занятия деятельностью частного судебного исполнителя», - отмечается в официальном пресс-релизе МЮ РК

Эти данные были вскрыты в рамках проведения контроля за соблюдением судебными исполнителями лицензионных требований.

Согласно Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» частным судебным исполнителем не может быть лицо, ранее уволенное по отрицательным мотивам с воинской службы.

Факт предоставления недостоверной или умышленно искаженной информации служит основанием для прекращения действия выданной государственной лицензии, сообщает МЮ РК.

В этой связи, Министерство юстиции подало исковое заявление в Сарыаркинский районный суд г. Астаны о прекращении действия лицензии судебного исполнителя Сергея Ли.

Минюст: В Астане бизнес открывается быстрее благодаря egov

Фото: Bnews.kz