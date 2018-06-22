Минюст рекомендует обнародовать среднюю стоимость адвокатских услуг

Министерство юстиции Казахстана предлагает сделать общедоступной информацию о стоимости адвокатских услуг в Казахстане, что позволит гражданам страны избегать значительной переплаты при обращении к услугам юристов, сообщил глава этого ведомства Марат Бекетаев 22 июня.

«Коллеги смогут каждый год рассчитывать стоимость услуг и вывешивать на сайтах, чтобы потребители могли ориентироваться, что является средней рекомендуемой ценой на рынке. Это опыт Америки, Великобритании и стран Европы - многие такую практику используют», - сказал Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением в пятницу.

Помимо этого, министерство юстиции в рамках изменений в законодательство, находящиеся сейчас в парламенте, предложило «мягкие механизмы регулирования тарификации» адвокатских услуг.

«В законопроекте предлагается отменить взнос, что позволит молодым юристам больше в сферу адвокатуры приходить», - привел министр пример такого «мягкого механизма».

Он пояснил, что высокая стоимость адвокатских услуг в Казахстане объясняется дефицитом предложения таких услуг на рынке.

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«Если сравнивать с нашим ближайшим соседом, Российской Федерацией, где адвокаты могут участвовать в уголовных процессах, а по гражданским делам могут представлять интересы сторон лица с высшим юридическим образованием, то там на одного адвоката приходится 1 900 жителей, а в Казахстане - 3 900 жителей», - отметил он.



Фото: Аскар Ахметуллин