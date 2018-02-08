Минюст РК: «Мы надеемся, что в деле Стати зарубежные суды признают иммунитет средств Нацфонда»

Министр юстиций Марат Бекетаев надеется, что в деле молдавского бизнесмена Анатола Стати зарубежные суды признают по аналогии с судом Амстердама суверенный иммунитет средств Нацфонда Казахстана.

"Нас вдохновляет результат в Амстердаме, который сказал, что средства Национального фонда обладают суверенным иммунитетом. Все другие процессы, мы думаем, что суды должны продолжить такую же линию, и мы также надеемся, что суды учитывают решение Лондонского суда в июне 2017 года, в котором было сказано – арбитражное решение основано на фактах мошенничества, поэтому не подлежит принудительному исполнению. Сейчас вся проблема – в длительных процедурах", - сказал Бекетаев.

"Вторая стадия, которая предстоит нам сейчас – это вопрос принудительного исполнения, признания арбитражного решения на территории конкретной страны. Если, например, в Бельгии принято к производству арбитражное решение, вопрос, когда эти слушания произойдут, до сих пор не определен. Как только было принято к производству арбитражное решение и был наложен предварительный арест, мы сразу же обжаловали решение о наложении предварительного ареста. Сейчас в Швеции наложение предварительного ареста произошло, мы возразили, первая инстанция именно по предварительному аресту не поддержала. Мы это будем обжаловать. Вопрос принудительного исполнения пока еще не стоит", - пояснил министр.

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Напомним, что окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка РК о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд. Также суд также предписал Стати возместить казахстанской стороне судебные издержки.

Предварительный арест на деньги Нацфонда также был наложен бельгийским судом. Ведутся работы по его обжалованию.

Как сообщалось, в результате решения суда Амстердама $28 млрд активов Казахстана за рубежом было "заморожено" после того, как молдавский инвестор А.Стати и его партнеры подали иск на сумму $500 млн против Казахстана за конфискацию нефтяных проектов в 2010 году. Ранее, в декабре 2017 года, в рамках этого дела около $22 млрд Национального фонда Казахстана (или около 40% от общего объема Нацфонда) были "заморожены" Bank of New York Mellon Corp. Кроме того, как сообщал Bloomberg, в январе 2018 года суд Амстердама оставил в силе решение о "замораживании" доли "Самрук-Казыны" в компании KMG Kashagan B.V., номинальная стоимость которой оценивается в $5,2 млрд.

По данным Минюста Казахстана, на протяжении последних четырех лет республика вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным Стати, его сыном, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. с исковым требованием на сумму более $4 млрд.

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