Минюст: В Астане бизнес открывается быстрее благодаря egov

Столичные предприниматели тратят на открытие своего бизнеса на полдня меньше, чем их коллеги в других регионах страны, поскольку более широко используют возможности «электронного правительства», считает заместитель директора департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Казахстана Арман Кенжегалиев.

Сегодня, комментируя на презентации субнационального рейтинга «DoingBusiness» в Казахстане индикаторы «Открытие предприятий» и «Регистрация собственности», которые закреплены за его ведомством, Кенжегалиев напомнил, что из 8 регионов страны, упомянутых в этом рейтинге, Астана заняла первое место по показателю «Открытие бизнеса».

«В столице общее время для этого затрачивается на уровне 8 с половиной дней, - пояснил представитель минюста. - В остальных регионах в среднем на это тратится 9 дней, а на востоке страны - 10 дней», - уточнил он.

По его словам, в данные сроки включается не только время регистрации юрлица, но и временной промежуток, необходимый для открытия банковского счета, страхования компании и регистрации в качестве налогоплательщиков по НДС. Одновременно он заметил, что в Южно-Казахстанской области процесс открытия предприятия является самым недорогим.

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«Труднее всего относительно других регионов начать свое дело в Актюбинской области, но главная причина первенства столицы в сроках открытия бизнеса состоит в том, что предприниматели Астаны широко пользуются возможностями электронного правительства, соответственно, и показатели выше», - отметил замдиректора департамента минюста.

При этом, по отчетам Всемирного банка, по показателю «Регистрация собственности» 6 регионов Казахстана - Алматы, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Южно-Казахстанская области - показали одинаково высокий результат по простоте регистрации собственности (84,2 балла) и разделили первое место.

«Главная причина - органы юстиции в данных регионах регистрируют собственность в строго установленные законом сроки, в Астане и в Актобе регистрация занимает немного больше времени, - пояснил Кенжегалиев. - Но после анализа департаменты юстиции этих двух регионов исполнительные документы уже начали доставлять в ЦОНы на один день раньше установленного срока выдачи», - подчеркнул он.

Представитель минюста также напомнил, что его ведомством прорабатывается вопрос о передаче самой функции по регистрации недвижимости в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

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«Это объединит процедуру подачи документов и регистрации непосредственно в самой госкорпорации, соответственно, сократит срок оказания услуги, позволит создать единый кадастр недвижимости и в целом выведет данную услугу на новый уровень, поскольку госкорпорация - финансово независимая организация и может направлять собственные средства на развитие данного направления. При этом за органами юстиции сохранятся функции контроля и правового обеспечения этого направления», - заключил Кенжегалиев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН