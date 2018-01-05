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Минздравом закуплено 74% медикаментов для амбулаторного лекарственного обеспечения

05.01.2018 14:14   1076   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Как отметил в ходе селекторного совещания с участием руководителей управлений здравоохранения, Комитета фармации и «СК-Фармации» министр здравоохранения Елжан Биртанов, в настоящее время Единый дистрибьютор одновременно проводит целый ряд закупочных процедур.

Осуществляется закуп непосредственно лекарств и медизделий для стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения. Кроме того, впервые организован централизованный закуп услуг по хранению и транспортировке лекарств, услуги по учету и реализации лекарств для 8 регионов и фармацевтической услуги для лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. 

Между тем, управляющий директор – член правления ТОО «СК-Фармации» Гульнара Омарова сообщила, что по состоянию на 5 января закуплено 74% медикаментов для амбулаторного лекарственного обеспечения. 

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Закуплены препараты в рамках долгосрочных договоров с отечественными производителями, с иностранными заводами-изготовителями и международными организациями. Остальные лекарства и изделия медицинского назначения закупаются через двухэтапный тендер. 

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«4 января состоялась процедура вскрытия тендерных заявок. Поступили заявки от 33 потенциальных поставщиков 389 наименований лекарств и медизделий. Итоги двухэтапного тендера будут подведены 2 февраля 2018 года», - напомнила она.

Говоря о закупе услуги по учету и реализации отпускаемых бесплатных лекарств в регионах, для которых закупается услуга, лекарства диспансерным пациентам будут выдаваться через аптечные сети компании, победившей в конкурсе (результаты тендера будут известны 25 января-«Къ»). А в регионах, где услуга закупаться не будет – в городах Астане и Алматы, а также в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской и Атырауской областях управления здравоохранения приняли решение выдавать бесплатные лекарства через аптечные пункты при поликлиниках. Деньги, сэкономленные за счет отказа от закупа услуги, будут направлены на дополнительный закуп лекарств.

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В настоящее время также проходит тендер по закупу услуги по транспортировке и хранению медикаментов. Компании, которые будут оказывать логистические услуги, будут определены 26 января и начнут оказывать услуги со второго по четвертый кварталы 2018 года. Тем временем, для 12 регионов эта услуга на первый квартал уже закуплена. А там, где победитель закупа еще не определен, до подведения итогов закупа отгрузка лекарств и изделий медназначения будет осуществляться через действующих логистов.  

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В настоящее время Единый дистрибьютор проводит закуп лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Итоги станут известны 16 февраля. 

«Медицинские организации ежегодно формируют потребность в лекарственных средствах, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры на следующий календарный год, после чего объем потребности утверждается МВД. Министерство иностранных дел, в свою очередь, направляет в штаб-квартиру Международного комитета по контролю за наркотиками ООН для утверждения международных квот нормы потребности Республики Казахстан в наркотических средствах и психотропных веществах на следующий год. По информации МВД, на сегодняшний день международные квоты утверждены», - сказала председатель Комитета фармации Людмила Бюрабекова.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы закупа необходимого объема вакцин. Было отмечено, что вакцинация детей будет проводиться в соответствии с действующим национальным календарем прививок. 

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