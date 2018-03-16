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МИР планирует открыть индустриальные зоны еще в шести областях Казахстана

16.03.2018 12:55   546   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Об этом сегодня в Сенате в ходе «круглого» стола «Социально-предпринимательские корпорации – институт регионального развития» сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабикенов.

«В Западно-Казахстанской, Жамбыльской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов ведется работа по созданию индустриальных зон», - сообщил он.

Между тем, по его данным, на сегодня в 8 регионах Казахстана - Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях функционируют 23 индустриальные зоны.

При этом бюджетные затраты на строительство инфраструктуры всех ИЗ составили 61 млрд тенге. Таким образом, на 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру, привлечено 2,2 тенге частных инвестиций.

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Если говорить о показателях результативности зон, то на сегодня запущено всего 127 проектов, в реализацию которых вложено 136 млрд тенге. Из них доля иностранного участия 25,6%. 186 проектов на стадии реализации, объем производства составил более 160 млрд. тенге, в виде налогов возвращено более 14 млрд тенге.

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Наибольшее количество индустриальных зон сосредоточено в Южно-Казахстанской области (в регионе находится 11 ИЗ, из которых 9 действующих и 2 на стадии строительства – «Къ»). Введено в эксплуатацию 78 проектов на сумму 42,3 млрд тенге, с созданием более 4 тыс. рабочих мест.

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«В регионе также в рамках двухстороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией функционирует Казахстанско-Турецкая индустриальная зона с 8 действующими предприятиями, стоимостью 17 млрд тенге. Здесь налажено производство мягкой и офисной мебели, ПВХ профили, бытовой техники и многое другое», - сообщил вице-министр.

В Алматы на сегодня участниками индустриальной зоны являются 43 компании, в том числе 8 предприятий с иностранным участием. Общая сумма частных инвестиций по реализуемым проектам составляет более 178 млрд тенге. В текущем году планируется запуск 12 новых проектов на сумму более 53 млрд тенге с созданием 1 800 рабочих мест. В целом, благодаря индустриальным зонам в регионе ожидается развитие машиностроения, фармацевтической, легкой, химической и строительной промышленности.

«В Алматинской области всего 7 индустриальных зон, из которых действует лишь 1 (ИЗ «Талдыкорган» - «Къ)». Хочу отметить, что к данной области большой интерес проявляют также турецкие партнеры. На сегодня изъявили желание порядка 50 новых компаний из Турции посетить Алматинскую область и участвовать в реализации проектов в индустриальной зоне», - резюмировал Арыстан Кабикенов.

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    18

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    39

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    12

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    34

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