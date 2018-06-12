МИР предлагает сэкономить на водоснабжении сел

Министерство по инвестициям и развитию РК планирует до 1 октября 2018 года пересмотреть строительные нормативы для объектов водоснабжения, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Министерство планирует до 1 октября текущего года пересмотреть строительные нормативы с учетом современных проектных и технологических решений в данной отрасли. Будут предусмотрены методы водообеспечения с учетом численности населения в малых селах. К примеру, села до 200 человек будут обеспечиваться за счет установки комплексных блок-модулей очистки воды. Это позволит оптимизировать расходы при реализации проектов водоснабжения в селах», - сказал министр на заседании правительства 12 июня.

Расходы на одно село составят 18-20 млн тенге, всего потребуется порядка 26,5 млрд тенге из местных бюджетов.

На развитие сельского водоснабжения в 2018 году предусмотрено порядка 100 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

«В дальнейшем предлагается следующий механизм финансирования: в целях обеспечения равного доступа к централизованному водоснабжению средства из республиканского бюджета будут направляться преимущественно в регионы с низкими показателями доступа. Для ускорения темпов обеспечения сельского населения питьевой водой, дополнительно к существующей системе финансирования предлагаем внедрить механизмы ГЧП», - сказал Женис Касымбек.

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Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения будет производиться за счет частных инвестиций с последующей компенсацией инвестиционных затрат (КИЗ) по согласованному графику.

В рамках программы развития регионов до 2020 года предусмотрено достижение доступа к централизованному: водоснабжению в городах – 97%, в селах – 62%; водоотведению в городах – 97%, в селах – 13%.

В текущем году принят стратегический план развития Казахстана до 2025 года, согласно которому необходимо до 2025 года обеспечить население страны централизованным водоснабжением в городах 100%, а в селах – 80%.

За 2011-2017 годы в рамках программы развития регионов из республиканского бюджета выделено 494 млрд тенге. Реализовано 1 684 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в городах и селах.

Наряду с программой развития регионов проекты по водоснабжению и водоотведению реализуются по государственной программе «Нурлы жол», в рамках которой предусматривается внедрение механизмов возвратного финансирования с целью коммерциализации сектора, таких как бюджетное кредитование, бюджетное субсидирование и софинансирование проектов реализуемых по займам международных финансовых организаций.

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Общие расходы по двум программам составили 600 млрд тенге. Всего построено и реконструировано порядка 23 тыс. км сетей. За период с 2011 по 2017 годы доступ населения к централизованному водоснабжению увеличен в городах с 82% до 93,8% (при плане 90 %) (на 11,8%); в селах с 42,5% до 57,4% (при плане 55 %) (на 14,9%).

К централизованному водоотведению доступ в городах увеличился с 73% до 88% (на 15%); в селах с 8,8% до 11,5% (на 2,7%).

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН